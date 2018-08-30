Fox News: духовный лидер Ирана пригрозил выходом из ядерной сделки

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что больше не возлагает надежд на дипломатические усилия Европы и готов выйти из соглашения по ядерной программе, передаёт Fox News. Как отмечает корреспондент, Вашингтон тем временем грозится лишить Тегеран возможности экспортировать нефть, а иранские вооружённые силы сообщают о взятии под контроль Персидского залива и Ормузского пролива.

ТРЕЙ ЙИНГСТ, зарубежный корреспондент Fox News: Словесная война Ирана с Соединёнными Штатами продолжается. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявляет, что Иран может полностью выйти из соглашения, то есть из Совместного всеобъемлющего плана действий, если это соглашение не будет служить интересам его страны.



На официальном сайте своего правительства Хаменеи заявляет, что Тегерану следует перестать надеяться, что Европа сможет спасти сделку, которая затрещала по швам вскоре после того, как президент Трамп в этом году решил из неё выйти.



Иранцы отказываются от дальнейших переговоров с американскими официальными лицами и даже называют их «неприличными» людьми. А в свете того, что Хаменеи говорил на этой неделе о Европе, международное сообщество опасается, что соглашение рассыплется и Иран сможет возобновить свою ядерную программу.



Однако президент Ирана Хасан Роухани во вторник заявил, что европейские партнёры по соглашению должны быстрее работать над планом по возвращению США за стол переговоров.



Итак, ситуация запутанная. Верховный лидер говорит, что перестал надеяться, что Европа найдёт способ спасти соглашение. А иранский президент призывает европейцев вернуть США за стол переговоров. А президент Трамп ранее в этом месяце заявил, что готов встретиться с иранцами без каких-либо условий. По сути, он сказал, что проведёт переговоры, вне зависимости от того, каких предварительных условий хотят иранцы.



Трей, иранцы предпринимают физические действия в регионе, в Персидском заливе. Не могли бы вы рассказать нам об этом?



ТРЕЙ ЙИНГСТ: Всё верно. Важно обратить внимание на заявление, которое сделала на этой неделе постпред (США. — ИноТВ) при ООН Никки Хейли. По её словам, Иран может стать новой Северной Кореей. В понедельник вооружённые силы Ирана объявили, что полностью взяли под контроль Персидский залив и Ормузский пролив. Это вызывает беспокойство у союзников США в регионе. Потому что это на самом деле эскалация напряжённости. Этот пролив в Персидском заливе используется как важнейший путь экспорта нефти. Непосредственно перед этим было объявлено о возобновлении санкций.

При этих новых американских санкциях, введённых администрацией Трампа, иранцы уже в ноябре будут лишены всякой возможности экспортировать нефть. В конечном итоге это приведёт к ещё большей напряжённости в регионе. А эта словесная война может перерасти в нечто большее. Ближневосточных союзников это, определённо, беспокоит.



С нами был Трей Йингст из нашего ближневосточного бюро. Спасибо!



Дата выхода в эфир 29 августа 2018 года.