CM: санкции против Ирана и России — энергетическая война за выгоду США

США ввели санкции в отношении Ирана и России исключительно ради поддержания собственной нефтегазовой промышленности, пишет австрийский Contra Magazin. Штрафные меры Вашингтона в этой отрасли — это не что иное, как проявление «энергетических войн» с целью соблюсти свои деловые интересы и продавать собственную нефть и сжиженный газ по максимально высокой цене.

Санкции против Ирана и России — это не что иное, как энергетические войны США за укрепление собственной нефтяной промышленности, пишет австрийский Contra Magazin.

По мнению эксперта по энергетике Немецкого института экономических исследований Клаудии Кемферт, штрафные меры США — лишь попытка подтолкнуть их собственную нефтегазовую отрасль. «США сейчас крайне заинтересованы в утверждении их властных интересов на международных нефтяных рынках, чтобы продавать собственную нефть по высоким ценам и сделать добычу сырья при помощи фрекинга прибыльной», — поясняет немецкий эксперт.

Поэтому США подогревают «ископаемые энергетические войны». С точки зрения Кемферт, санкции против Ирана тоже нацелены на то, чтобы Тегеран добывал меньше нефти, а фрекинговая нефть из США продавалась по максимально высокой цене. С помощью санкций Америка пытается добиться того, чтобы платёжный оборот с Ираном был остановлен с 4 ноября, и чтобы в Иране больше не продавали нефть. Тем не менее, несмотря на санкции, эксперт не рассчитывает на дефицит предложения на рынке нефти.

«В настоящее время как Саудовская Аравия, так и Россия добывают очень много нефти. В первую очередь США посредством фрекинга расширят свою добычу нефти», — предостерегает специалист Немецкого института экономических исследований.

Кроме того, по мнению Кемферт, нынешние геополитические разногласия могут привести к военным столкновениям в арабском регионе. Например, если Иран заблокирует Ормузский пролив, это будет иметь масштабные последствия для международных нефтяных рынков, потому что около трети добываемой по всему миру нефти транспортируется по этому проливу, разъясняет немецкий эксперт.

Всё тем же целям США служит и саботирование проекта газопровода «Северный поток — 2», который должен обеспечить газоснабжение Европы из России, отмечает австрийский журнал. Американцы предпочитают продавать европейским странам больше сжиженного газа, поэтому и ввели в отношении Москвы соответствующие санкции, а также грозят штрафными мерами европейским покупателям российского газа. Фактически, речь здесь идёт о «непреклонных деловых интересах», которые Вашингтон пытается соблюсти для укрепления собственной топливной промышленности, заключает Contra Magazin.