Frankfurter Allgemeine: в «эпоху бесчинств» США Россия встала на сторону Турции

На переговорах в Анкаре министры иностранных дел России и Турции подвергли резкой критике политику США, а также санкции и штрафные пошлины, которые Белый дом недавно ввёл против обеих стран, сообщает Frankfurter Allgemeine. Кроме того, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу даже потребовал от Вашингтона положить конец «эпохе бесчинств».
Москва встала на сторону Анкары, пишет Frankfurter Allgemeine.
«Не прошло и двух дней после того, как в Турции разразился финансовый кризис, а министр иностранных дел Российской Федерации уже в Анкаре: у России и Эрдогана общий враг — президент Америки Дональд Трамп», — поясняет немецкая газета.
На пресс-конференции после двусторонней встречи в столице Турции главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подвергли резкой критике политику США, а также санкции и штрафные пошлины, которые Вашингтон недавно ввёл против обеих стран, отмечает Frankfurter Allgemeine.
«Мы смотрим на политику ужесточения санкций как на незаконную», — заявил в ходе пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой в Анкаре министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«Эта политика не может продолжаться», — добавил глава МИД России.
В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от Вашингтона положить конец «эпохе бесчинств».
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в мире Соединённые Штаты будут уважать только в том случае, если «они будут прислушиваться к другим странам и их опасениям, а также смотреть на остальных как на равных».
На прошлой неделе США ввели новые санкции как против России, так и Турции. В случае с Анкарой глава Белого дома Дональд Трамп повысил штрафные пошлины на ввоз стали и алюминия из Турции сразу в два раза, что привело к резкому падению курса турецкой лиры, напоминает Frankfurter Allgemeine.
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