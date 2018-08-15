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Frankfurter Allgemeine: в «эпоху бесчинств» США Россия встала на сторону Турции

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На переговорах в Анкаре министры иностранных дел России и Турции подвергли резкой критике политику США, а также санкции и штрафные пошлины, которые Белый дом недавно ввёл против обеих стран, сообщает Frankfurter Allgemeine. Кроме того, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу даже потребовал от Вашингтона положить конец «эпохе бесчинств».
Frankfurter Allgemeine: в «эпоху бесчинств» США Россия встала на сторону Турции
Reuters

Москва встала на сторону Анкары, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Не прошло и двух дней после того, как в Турции разразился финансовый кризис, а министр иностранных дел Российской Федерации уже в Анкаре: у России и Эрдогана общий враг — президент Америки Дональд Трамп», — поясняет немецкая газета.

На пресс-конференции после двусторонней встречи в столице Турции главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подвергли резкой критике политику США, а также санкции и штрафные пошлины, которые Вашингтон недавно ввёл против обеих стран, отмечает Frankfurter Allgemeine.

«Мы смотрим на политику ужесточения санкций как на незаконную», — заявил в ходе пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой в Анкаре министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Эта политика не может продолжаться», — добавил глава МИД России.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от Вашингтона положить конец «эпохе бесчинств».

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в мире Соединённые Штаты будут уважать только в том случае, если «они будут прислушиваться к другим странам и их опасениям, а также смотреть на остальных как на равных».

На прошлой неделе США ввели новые санкции как против России, так и Турции. В случае с Анкарой глава Белого дома Дональд Трамп повысил штрафные пошлины на ввоз стали и алюминия из Турции сразу в два раза, что привело к резкому падению курса турецкой лиры, напоминает Frankfurter Allgemeine.

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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