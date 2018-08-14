Hürriyet Daily News: Эрдоган объявил бойкот iPhone и другой американской электронике

В ответ на американские санкции и повышение таможенных пошлин президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о бойкоте страной электронных товаров из США, передаёт Hürriyet Daily News. При этом Эрдоган заявил, что Турция будет не только обеспечивать себя всеми необходимыми товарами, но и экспортировать их за рубеж.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о бойкоте страной электронных товаров из США в ответ на американские санкции и повышение таможенных пошлин, передаёт Hürriyet Daily News.
По словам лидера страны, введение санкций в ответ на арест и содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона представляет собой «экономическую атаку» на Турцию со стороны США.
«Мы можем сделать две вещи; одну в сфере экономики, другую в политике. Мы принимаем необходимые экономические меры и будем продолжать их принимать… Как мне кажется, ещё более важно придерживаться твёрдой политической позиции», — заявил Эрдоган.
Кроме того, президент заявил, что Турция откажется от использования американских электронных товаров, заменив их продукцией иностранного, в том числе турецкого, производства.
«Мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung. У нас в стране есть местная марка Vestel Venüs», — приводит Hürriyet Daily News слова Эрдогана.
«Они должны понимать, что мы сделали и что сделаем. Мы будем сами себя обеспечивать. Будем производить то, что нам необходимо. Будем экспортировать все товары, которые сейчас покупаем, производя их улучшенную версию», — пообещал президент Турции.
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