Le Monde: оставшись без поддержки США, Турция оказалась во власти Москвы

Для Анкары настало непростое время — кризис в отношениях с Америкой, экономические трудности, а теперь ещё Дамаск и его союзники хотят нанести масштабный удар по граничащему с Турцией Идлибу. В этих условиях, обвиняя Вашингтон в «политическом заговоре» и пытаясь сохранить свою сферу влияния, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ищет новых союзников, и Москва выглядит очень вероятным кандидатом, считает Le Monde.

В последнее время президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось столкнуться с «беспрецедентным дипломатическим кризисом» в отношениях с США, обесцениванием национальной валюты и прочими экономическими проблемами. Это всё «политический заговор», за которым стоит Вашингтон, считает Анкара. И объявляет, что ищет «новых союзников», пишет Le Monde.



По мнению издания, текущая ситуация ещё сильнее толкает в руки Москвы Турцию, которая, между прочим, с 1952 года состоит в НАТО. Сейчас, 13-14 августа, с визитом в Анкару на встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу приехал глава российского МИД Сергей Лавров. Дипломаты должны обсудить сирийский вопрос и, в частности, ситуацию в граничащей с Турцией провинции Идлиб, последней территории, которую удерживают в своих руках силы сирийской оппозиции и джихадисты.



В то время как Дамаск вместе с российскими и иранскими союзниками готовится нанести масштабный удар по Идлибу, Анкаре, опасающейся новой волны беженцев, всё это явно не нравится. Турция заявляет, что намерена защищать повстанцев, и грозит выйти из мирных переговоров, проводимых в Астане.



Наблюдатели считают, что, оказавшись без поддержки США на севере Сирии в Идлибе, Турция перешла во власть Москвы. Так, руководитель программы по турецким исследованиям Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Кагаптай пишет: «Так как Турция больше не может рассчитывать на помощь Америки, для России настал долгожданный момент, когда она может выступить против повстанцев в Идлибе. Анкара будет вынуждена уступить планам русских в обмен на сохранение своих позиций на севере от Идлиба, если, конечно, Путин решит проявить щедрость».



Турция утверждает, что на подконтрольных ей территориях она будет расселять беженцев из лагерей. Кроме того, Москва и Анкара совместно разработали план реконструкции Сирии, который страны хотят представить Франции и Германии, чтобы получить у них финансирование. Как утверждает Le Monde, у России, которой пришлось столкнуться с падением рубля из-за новых американских санкций, нет собственных средств на восстановление страны, поэтому, как заявляют «источники, близкие к российскому МИД», Москва считает, что «западные государства тоже должны взять часть вины за разрушение Сирии на себя».



По плану Эрдогана и Путина, турецкие строительные компании должны будут заняться работой на месте (и это решит экономические проблемы Турции), а Москва займётся политическим урегулированием. Платить за всё будут европейцы. Анкара уже объявила о том, что намерена провести 7 сентября в Стамбуле саммит по Сирии, в котором помимо Турции должны будут принять участие Россия, Германия и Франция. И если Москва уже ответила согласием на приглашение Эрдогана, который хочет придать встрече «антитрамповский настрой», Берлин и Париж пока официальных подтверждений не прислали, отмечает газета.