Deutschlandfunk: Эрдоган пригрозил разорвать отношения с США

Анкара вынуждена будет искать «новых друзей и союзников», если администрация Дональда Трампа не признает суверенитет Турции, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, попытка государственного переворота два года назад, в причастности к которой Турция обвиняет Фетхуллаха Гюлена, сравнима с «Перл-Харбором и атакой 11 сентября». Кроме того, введение американских пошлин на сталь и алюминий, спровоцировавшие падение лиры, нарушают правила ВТО, подчеркнули в Анкаре.

Турция будет искать «альтернативных партнёров», если правительство США не признает её суверенитет, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он будет «вынужден искать новых друзей и союзников», подчеркнул турецкий лидер. Как пишет Deutschlandfunk, эксперты считают, что заявление Эрдогана представляет собой очередную попытку сближения Анкары с Москвой.

Эрдоган также обвинил администрацию Трампа в отказе экстрадировать турецкого проповедника Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке государственного переворота. По словам Эрдогана, попытку путча можно сравнить с «Перл-Харбором и атакой 11 сентября».

Кроме того, Анкара заявила, что американские пошлины, введённые на сталь и алюминий, нарушают правила ВТО. После объявления Трампа об увеличении пошлин в два раза падение стоимости лиры ускорилось. В свою очередь, Эрдоган призвал турок обменять иностранную валюту и золото на лиру, чтобы помешать её обесцениванию. Отношения между США и Турцией в настоящее время затруднены многими другими спорными вопросами, в частности, задержанием американского пастора Брансона, резюмирует Deutschlandfunk.