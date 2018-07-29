Hürriyet Daily News: Эрдоган предложил дополнить БРИКС буквой Т

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к лидерам государств БРИКС с просьбой принять его страну в члены группы, сообщает Hürriyet Daily News. Он подчеркнул, что сотрудничество с организацией в экономической, финансовой и проектной сфере открывает новые возможности. «Я считаю, что сторониться таких групп неправильно», — добавил глава Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров пяти государств, входящих в БРИКС, позволить и его стране вступить в группу, сообщает Hürriyet Daily News. «Если вы добавите нас к названию платформы, то оно станет БРИКСТ», — заявил он, выступая перед журналистами в столице Южной Африке Йоханнесбург, где прошёл 10-ый юбилейный саммит организации.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка пригласили Турцию на мероприятие в качестве временного председателя Организации исламского сотрудничества (ОИС). Эрдоган отправился в Йоханнесбург вместе с министром иностранных дел, финансов, обороны и торговли, а также представителями правящей «Партии справедливости и развития».

Эрдоган сказал, что страны БРИКС приняли его предложение «тепло». В частности китайская сторона выступила за то, чтобы организация расширялась. «Мы входим в G20 вместе с пятью из этих стран. Я надеюсь, они предпримут необходимые шаги для того, чтобы впустить нас, и мы займём своё место в БРИКС», — добавил президент Турции. Он подчеркнул, что сотрудничество с организацией в экономической, финансовой и проектной сфере открывает новые возможности: «Я считаю, что сторониться таких групп неправильно».