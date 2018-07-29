Hürriyet Daily News: Эрдоган предложил дополнить БРИКС буквой Т

22:06
В Новосибирске умер тележурналист Яков Лондон
В Новосибирске на 55-м году жизни умер тележурналист Яков Лондон.
21:58
Источник: следовавший из Москвы в Хельсинки самолёт сел в Петербурге из-за инцидента на борту
Самолёт, следовавший рейсом Москва — Хельсинки, экстренно сел в аэропорту Пулково из-за инцидента с пассажиркой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
21:57
В «Баварии» назвали причину желания Боатенга покинуть клуб
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Руммениге рассказал, почему защитник команды Жером Боатенг принял решение покинуть клуб.
21:46
СМИ: В результате нападения боевиков «Боко Харам» на КПП в Нигерии погибли 11 человек
В результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам»* на один из контрольно-пропускных пунктов на северо-востоке Нигерии погибли 11 человек.
21:41
Теннисистка Звонарёва: Потапова прошла сложное испытание, проведя три матча за один день
Напарница 17-летней российской теннисистки Анастасии Потаповой Вера Звонарёва поделилась мнением о выступлении своей соотечественницы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup.
21:29
Мотопараплан разбился в Калужской области
В Калужской области разбился мотопараплан.
21:27
СМИ: Витсель в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Боруссии»
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», присоединится к дортмундской «Боруссии».
21:13
Президент ФК «Ростов» Арутюнянц обратился к болельщикам
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды.
21:12
СМИ: На похоронах отравленной в Эймсбери женщины будут усилены меры безопасности
На похоронах скончавшейся в результате отравления в британском Эймсбери Дон Стёрджесс будут приняты особые меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщает Sky News.
20:56
Дубль Азмуна принёс победу «Рубину» в матче с «Краснодаром»
Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:52
СМИ: Итальянский военнослужащий покончил с собой в резиденции Берлускони
Военнослужащий из Италии во время своего дежурства в палаццо Грациоли, римской резиденции бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, покончил с собой. Об этом сообщает La Repubblica.
20:42
Британец Томас впервые стал победителем велогонки «Тур де Франс»
Британский велогонщик Герайнт Томас стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс»,
20:38
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что, приняв решение крестить Русь, князь Владимир сделал в том числе и «европейский выбор».
20:37
Потапова и Звонарёва завоевали титул турнира WTA в Москве в парном разряде
Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарёва одержали победу над дуэтом Александра Панова (Россия) — Галина Воскобоева (Казахстан) и завоевали титул турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup в парном разряде.
20:29
Российский дзюдоист Ильясов выиграл Гран-при Хорватии в весе до 100 кг
Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал победителем Гран-при Хорватии в весовой категории до 100 кг.
20:25
Власти Греции заявили о более чем 90 погибших в результате пожаров в стране
В результате пожаров в Греции погиб 91 человек, 25 пропали без вести.
20:20
Салах нашёл в Нью-Йорке дом со своим изображением
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах сфотографировался в Нью-Йорке рядом с домом, на котором нарисован его портрет.
20:12
Владимир Кличко будет помогать Джошуа перед боем с Поветкиным
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко поможет чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа в подготовке к титульному бою против россиянина Александра Поветкина.
20:09
В Москве задержаны две женщины по подозрению в попытке хищения из банка почти 900 млн рублей
В столичном районе Хамовники по подозрению в попытке хищения из банка более 870 млн рублей задержаны две женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
20:06
Сироткин прокомментировал своё выступление на Гран-при Венгрии
Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он завершил на 16-м месте.
19:58
В Петербурге эвакуировали торговый центр
На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге эвакуировали более 200 человек из торгового центра.
19:55
ФК «Енисей» преподнёс подарки Дзюбе
Футбольный клуб «Енисей» преподнёс подарки нападающему санкт-петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
19:51
Новичок «Локомотива» Крыховяк не поедет на матч с «Уфой»
Новобранец московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк не поможет железнодорожникам в гостевом матче первого тура с «Уфой».
19:51
Пенс заявил о невиновности арестованного в Турции пастора Брансона
Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс в ходе беседы с Fox News заявил, что арестованный в Турции американский пастор Эндрю Брансон невиновен.
19:41
Бердыев высказался о критике в адрес Смолова
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем первого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» поделился мнением о критике в адрес нападающего соперников Фёдора Смолова.
19:36
Украинская писательница рассказала, как штрафовала вожатых в лагере за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как штрафовала вожатых за несоблюдение «украиноязычного режима» в детском лагере. Об этом сообщает «Обозреватель».
19:35
Футболист «Челси» Мората стал отцом
У нападающего лондонского «Челси» Альваро Мораты и его жены Алисы Кампелло родилась двойня.
19:25
Буффон отказался комментировать переход Роналду в «Ювентус»
Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который в настоящий момент выступает за «Пари Сен-Жермен», отказался отвечать на вопрос о трансфере в итальянскую команду нападающего Криштиану Роналду.
19:22
Бывший футболист сборной Германии назвал уход Озила из национальной команды трусостью
Бывший нападающий сборной Германии по футболу Фреди Бобич раскритиковал полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, решившего завершить карьеру в национальной команде.
19:21
Более 300 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена из-за инцидента с пассажиркой
Более 300 из 800 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена из-за инцидента с пассажиркой, в результате которого был закрыт один из терминалов. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
19:09
Вучич ожидает визита Путина в Сербию в ноябре
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита в страну российского лидера Владимира Путина в ноябре текущего года.
19:06
Тренер «Динамо» Хохлов заявил, что к Тетте будут применены санкции за удаление в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
18:58
В Киеве расследуют применение полицейским слезоточивого газа против журналиста
Полиция Киева расследует эпизод, в ходе которого полицейский распылил слезоточивый газ в лицо фотокорреспонденту агентства Associated Press Ефрему Лукацкому во время акции протеста.
18:56
Защитник «Зенита» Иванович остался недоволен полем в матче первого тура c «Енисеем»
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович после гостевой победы над красноярским «Енисеем» (2:0) остался недоволен покрытием на стадионе «Геолог» в Тюмени, где состоялся матч.
18:51
СМИ: «Зенит» сделал предложение «Дженоа» о приобретении уругвайского футболиста Лаксальта
Полузащитник сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальт может перейти из итальянского «Дженоа» в санкт-петербургский «Зенит».
18:46
Исследование: в британских школах сократилось число россиян
Число россиян, обучающихся в школах Великобритании, значительно сократилось за последние три года.
18:39
Канчельскис: сборная России за два года обыграла одну нормальную команду
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам национальной команды за выступление на домашнем чемпионате мира.
18:36
СМИ: Эрдоган призвал лидеров БРИКС разрешить Турции вступить в организацию
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) позволить Турции присоединиться к организации.
18:34
Россиянки Макрогузова и Холомина стали победительницами молодёжного ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина завоевали золотые медали молодёжного чемпионата Европы по пляжному волейболу.
18:27
«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в первом туре РПЛ
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:19
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии
Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место в гонке на Гран-при Венгрии.
18:08
Победительница Олимпиады 2010 года Скофтеруд погибла во время катания на гидроцикле
Олимпийская чемпионка 2010 года норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд найдена мёртвой на острове Святой Хелены в Ховекилене.
18:07
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в афганском городе Джелалабад. Об этом сообщает Reuters.
18:05
Итальянец Берреттини дважды стал победителем теннисного турнира в Швейцарии
Маттео Берреттини выиграл два титула на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в швейцарском Гштааде.
17:54
Учёные назвали снижающий уровень стресса продукт
Учёные из американского университета Массачусетс Лоуэлл провели исследование, в ходе которого выяснилось, употребление какого продукта позволяет снизить уровень стресса и агрессивности.
17:54
Болельщик «Реала» в одиночку поиздевался над сектором фанатов «Барселоны»
Во время матча Международного кубка чемпионов между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» болельщик мадридского «Реала» пробрался на сектор фанатов каталонской команды и начал танцевать перед ними.
17:44
Игнатьев считает, что футболистам сборной России заслуженно присвоены звания ЗМС
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта игрокам национальной команды по итогам домашнего чемпионата мира.
17:39
В армии Израиля подтвердили перехват судна, шедшего на прорыв блокады сектора Газа
Армия Израиля подтвердила задержание судна, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа.
17:35
Ловчев считает, что звание ЗМС обесценили
Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам сборной России после выступления на чемпионате мира 2018 года.
17:26
Мнучин: США ожидают больших перспектив для американской сельхозпродукции в ЕС
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что Соединённые Штаты ожидают больших возможностей для реализации американской сельскохозяйственной продукции на рынках Европейского союза.