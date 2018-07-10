Boulevard Voltaire: Путин одержал энергетическую победу как в Турции, так и в Европе

Россия продолжает начатое в июне прошлого года строительство газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ по дну Чёрного моря будет поставляться в Турцию и страны южной и юго-восточной частей Европы, пишет Boulevard Voltaire. В то же время близок к завершению проект «Северный поток — 2», который увеличит поставки российского газа в Европу, потребление которого не перестаёт расти. Как отмечает издание, Путин одержал энергетическую победу не только в Турции, но и в Европе.

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с недавним переизбранием и подчеркнул важность крупных энергетических проектов России и Турции. К 2023 году Россия завершит строительство первой атомной электростанции «Аккую» в Турции. В то же время Россия под носом у США размещает в Турции зенитную ракетную систему С-400, несовместимую с военным оборудованием НАТО, пишет Boulevard Voltaire.

Россия также продолжает начатое в июне прошлого года строительство газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ по дну Чёрного моря будет поставляться в Турцию и страны южной и юго-восточной частей Европы.

Брюссель и Вашингтон были «вне себя от ярости», когда узнали, что проект строительства газопровода «Набукко», который должен был соединить Иран с Центральной Европой, проходя через Сирию и Турцию, был свёрнут из-за войны в Сирии. Если американцы в качестве ответных мер откажутся поставлять уже заказанные турками истребители F-35, Эрдоган может им напомнить, что у него есть другие поставщики, которые заинтересованы в том, чтобы их заменить.

Как отмечает французское издание, маршрут газо- и нефтепроводов — это важный геополитический фактор и ещё одна скрытая причина войны в Сирии. Владимир Путин, плюс ко всему, будучи опытным стратегом и тактиком, «смог сделать султана Анкары своим должником».

«Выиграв в Турции и юго-восточной части Европы, Путин, кажется, также одержал победу в битве за строительство газопровода «Северный поток — 2», который должен соединить напрямую через Балтийское море Россию и Европу», — пишет издание. Этот проект, который должен быть завершён уже в следующем году, позволит увеличить поставки российского газа на 50 млрд кубометров. Чтобы успокоить Украину, Россия может поставлять от 20 до 30 млрд кубометров газа через украинские трубопроводы, но только в том случае, если «это будет экономически обосновано», уточнил Путин.

Реальность такова, что — несмотря на усилия США — потребление российского газа в Европе не перестаёт расти: его доля на европейском рынке в 2017 году составила 35%, а на немецком — 60%, отмечает Boulevard Voltaire.