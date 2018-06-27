FAZ: европейским инвесторам «Северного потока — 2» грозят американскими санкциями

Когда стало известно о намерении команды Трампа ввести санкции против концернов, участвующих в проекте «Северный поток — 2», офисы европейских компаний и правительств «охватило волнение», пишет Frankfurter Allgemeine. На Всемирной газовой конференции, как утверждает издание, высокопоставленная чиновница из Госдепартамента США и вовсе подтвердила, что на рассмотрение правительству уже представлены несколько предложений ввести штрафные меры.
«Северный поток — 2» — «бельмо на глазу» у правительства Дональда Трампа, и поэтому Белый дом хочет помешать строительству российского газопровода. Более того, американцы даже могут ввести санкции против участвующих в проекте европейских компаний, пишет Frankfurter Allgemeine.
С тех пор как на днях американский журнал Foreign Policy сообщил о намерении команды президента Соединённых Штатов ввести санкции, офисы европейских компаний и правительств «охватило волнение», отмечает немецкое издание.
«И вот теперь в ходе Всемирной газовой конференции в Вашингтоне высокопоставленная чиновница из Государственного департамента США подтвердила, что на рассмотрение правительству уже представлены сразу несколько ходатайств о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода», — утверждает Frankfurter Allgemeine.
Как напоминает издание, недавно глава Белого дома Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединённых Штатов из иранской атомной сделки, что, в свою очередь, означает «возрождение санкций» против Тегерана.
«После этого многим ещё раз стало понятно, что происходит, когда США не шутят: предприятиям, которые дорожат деловыми отношениями с Соединёнными Штатами, лучше придерживаться предписаний из Вашингтона», — подчёркивает Frankfurter Allgemeine.
Если же правительство Дональда Трампа не шутит и в этот раз, то американские санкции ударят по пяти европейским компаниям, которые инвестируют в проект газопровода «Северный поток — 2»: по немецким Winterschall и Uniper, австрийской OMW, нидерландской Royal Dutch Shel, а также французской Engie, перечисляет издание.
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