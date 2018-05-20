Обозреватель Welt: «Северный поток — 2» — угроза для Украины и европейской демократии

Кремль «не думает об уступках» в украинском конфликте и ставит ЕС перед «свершившимися фактами, пишет в своей колонке для Die Welt журналист Рихард Херцингер. «Будущее европейской демократии» решается на Украине, поэтому Брюсселю следует идти не на «обманчивое сближение» с Москвой, а проявить «жёсткость и солидарность со своими друзьями», первым сигналом которой должна стать остановка строительства газопровода «Северный поток-2», считает автор.

Из-за разлада между США и ЕС возникает опасность того, что Европа сблизится с Россией и отдалится от Украины, пишет журналист Die Welt Рихард Херцингер. В этом процессе Германия играет ключевую роль, поскольку как ещё в своё время Ленин, так и Путин следуют принципу: «Тот, кто владеет Германией, владеет Европой». В ходе своего визита в Сочи Ангела Меркель подчеркнула позицию ЕС по отношению к «российской агрессии» на Украине и важность трансатлантических отношений. Однако в немецком обществе набирают силу «лоббисты Кремля», призывающие наконец «нормализовать отношения с российской автократией», отмечает автор материала.

В этом конфликте центральное значение имеет газопровод «Северный поток-2», который может «резко увеличить энергозависимость Европы от «Газпрома». Чтобы «приукрасить» эту перспективу, Меркель хочет добиться от Москвы гарантии того, строительство газопровода не будет происходить «в ущерб Украине». Путин отвечает на это в свойственной ему «циничной манере»: Россия будет поставлять Украине газ до тех пор, пока это будет «экономически целесообразно». В войне на Украине Путин «вообще не думает об уступках», считает Херцингер. Даже во время визита Меркель «гибридные войска обстреливали украинскую территорию и убивали мирных жителей», утверждает журналист. Открыв Крымский мост, он «демонстративно закрепил аннексию украинской территории», и ЕС это «молча принял».

Своё «превосходство над европейцами» Путин показал также, приняв в Сочи непосредственно перед Меркель «убийцу Асада». «Он не только хочет поставить ЕС в Сирии перед свершившимися фактами, ЕС ещё и должен финансировать восстановление страны под кнутом Асада», — утверждает автор. Держась за упразднённое Трампом ядерное соглашение с Ираном, европейцы тем самым проявляют «солидарность с Россией». Однако на самом деле Москва — это «важнейший союзник иранского режима, вместе с которым она превратила Сирию в руины». В контексте этой «глобально-политической путаницы» Европа рискует потерять интерес к Украине и её «борьбе за единство со свободным Западом и его ценностями». Однако именно на Украине решается будущее европейской демократии. «Если Европа пожертвует Украиной, то тем самым она отдаст себя неоимпериалистическому произволу Путина», — подчёркивает автор материала.

Тот факт, что в Италии к власти пришли две «прокремлевские» партии — это знамение «постепенного захвата врагом всей Европы». «ЕС спасёт не осторожное и обманчивое сближение с режимом Путина, а жёсткость и недвусмысленная солидарность со своими друзьями. Остановка «Северного потока-2» стала бы первым сильным сигналом того, что Европа настроена серьёзно», — резюмирует автор Die Welt.