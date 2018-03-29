24 канал: «Северный поток — 2» отправит на металлолом украинскую ГТС

Газопровод «Северный поток — 2», на строительство которого дала разрешение Германия, несёт серьёзную угрозу для Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», для Киева это будет означать потерю двух процентов ВВП в год и нулевой рост экономики, кроме того, как считают эксперты, часть украинской газотранспортной системы придётся порезать на металлолом.

Российский газ всё-таки может пойти в Европу в обход Украины. Германия дала последнее разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Он станет второй подводной ветвью системы «Северный поток». Она идёт по дну Балтийского моря из России в Германию, и через неё Россия сможет поставлять в Европу более 100 миллиардов кубометров газа в год.

Россияне настроены начать строительство новой ветки уже в этом году, а закончить — в следующем. И это несмотря на то, что в Европарламенте решили заблокировать строительство.

ЦИТАТА: Компания Nord Stream 2AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и картографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с горным законом ФРГ.

В Европейском союзе нет единства относительно того, стоит ли строить новый газопровод. Германия, Франция и Нидерланды заинтересованы в проекте. Их компании даже официально принимают в нём участие. Против — страны — транзитёры газа. Резко против выступает в том числе и Польша. Варшава видит в российском проекте угрозу энергетической независимости Европы. И не зря: на днях поляки задержали у себя российского шпиона, который сливал информацию о газовых контрактах и ​​решении по «Северному потоку — 2». Кроме того, наложить санкции на компании, которые строят газопровод, угрожали Соединённые Штаты.

ГЕННАДИЙ РЯБЦЕВ, эксперт по энергетическим вопросам: В ЕС сейчас не менее 65 процентов голосов будет отдано за строительство «Северного потока — 2».

В Германии «Северный поток — 2» называют чисто коммерческим (проектом. — ИноТВ).

ДМИТРИЙ МАРУНИЧ, эксперт по энергетическим вопросам: Германия — крупнейший бенефициар. Она получает наибольшую выгоду, поскольку становится мощным хабом на территории Евросоюза, который будет получать, в частности, большие объёмы российского газа в том числе. Это выгодно. Это рабочие места. Это бизнес.

Наибольшую угрозу «Северный поток — 2» представляет для Украины. Сейчас по украинской территории проходит 70 процентов получаемого европейцами из России газа. Только за прошлый год его объём составил более 90 миллиардов кубометров. А это для украинского бюджета — 2,5 миллиарда долларов прибыли ежегодно. Газ проходит через два газопровода: «Дружба» (Уренгой — Помары — Ужгород) и «Союз» (от Оренбурга до Западной Европы). Если «Северный поток — 2» всё-таки построят, то транзит голубого топлива через эти два газопровода может уменьшиться в три раза — до 30 миллиардов кубометров.

ГЕННАДИЙ РЯБЦЕВ: Тогда нужно будет оптимизировать мощности, а другими словами — порезать часть ГТС на металлолом.

Для Украины это будет означать минус два процента ВВП в год и нулевой рост экономики, если не найти новых источников роста. Кроме того, это повлечёт за собой рост тарифов на газ. Впрочем, для окончательного решения о строительстве, кроме Германии, свои разрешения ещё должны дать Швеция, Финляндия и Дания.

Отметим, это уже не первая попытка России уничтожить газостранспортную систему Украины. Ещё в 90-х россияне построили газопровод «Ямал Европа». Планировали проложить ещё «Южный поток» в Чёрном море, но этот проект провалили из-за аннексии Крыма. Вместо него планируют построить «Турецкий поток».

Анастасия Крымова, Алексей Горбенко, 24-й канал.

Дата выхода в эфир 28 марта 2018 года.