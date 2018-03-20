Nordwest-Zeitung: Берлин не видит повода наказывать Шрёдера за «Северный поток»

Ангела Меркель и правительство Германии не видят повода рассматривать ввод санкций в отношении бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, сообщает Nordwest-Zeitung. Как поясняет издание, тему штрафных мер против Шрёдера поднял министр иностранных дел Украины в связи с участием экс-канцлера в продвижении проекта «Северный поток — 2», который должен обеспечить Европе поставки российского газа в обход Украины.
Правительство Германии отказалось вводить санкции против бывшего канцлера Герхарда Шрёдера на основании его участия в российском проекте, сообщает Nordwest-Zeitung.
Как сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт в Берлине, немецкое правительство и канцлер Ангела Меркель не видят повода для подобных размышлений.
Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин затронул тему возможных санкций в отношении Герхарда Шрёдера, возглавляющего совет директоров «Роснефти», поясняет издание. По мнению украинского дипломата, экс-канцлер Германии — важнейший лоббист интересов Путина по всему миру. «Поэтому необходимо проверить, как в этой ситуации может действовать ЕС», — утверждает Павел Климкин.
Как напоминает Nordwest-Zeitung, после ухода с поста канцлера в 2005 году Герхард Шрёдер принял участие в реализации проекта «Северный поток» — газопровода, по которому осуществляются поставки российского газа в Германию. По большей части «Северный поток» принадлежит российскому энергетическому концерну «Газпром».
Киев резко критикует планы по строительству нового газопровода «Северный поток — 2», потому что это позволит России поставлять газ в Западную Европу напрямую, в обход Украины, лишив её доступа к российскому газу как прежде транзитную страну. В 2017 году Шрёдер был избран главой совета директоров энергетического концерна «Роснефть», напоминает немецкая Nordwest-Zeitung.
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