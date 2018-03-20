Nordwest-Zeitung: Берлин не видит повода наказывать Шрёдера за «Северный поток» Ангела Меркель и правительство Германии не видят повода рассматривать ввод санкций в отношении бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, сообщает Nordwest-Zeitung. Как поясняет издание, тему штрафных мер против Шрёдера поднял министр иностранных дел Украины в связи с участием экс-канцлера в продвижении проекта «Северный поток — 2», который должен обеспечить Европе поставки российского газа в обход Украины. 20 марта 2018 Nordwest-Zeitung

Nordwest-Zeitung: Берлин отказался видеть в Москве «невинную овечку» Берлин не потерпит никакого вмешательства в выборы в Германии со стороны Москвы, заявил в интервью Nordwest-Zeitung уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией Гернот Эрлер. «То, что российская сторона приписывает себе роль невинной овечки, — на это я не куплюсь», — подчеркнул немецкий политик. 11 марта 2017 Nordwest-Zeitung

Немецкий эксперт: Недееспособность НАТО сулит Европе «неприятные сюрпризы» Такие международные организации, как ООН и ОБСЕ, стали «безобидными» и больше не в силах противостоять «российской экспансии» в Восточной Европе, заявил в интервью Nordwest-Zeitung политолог Гвидо Штайнберг. Странам Запада необходимо вновь сделать НАТО «дееспособной организацией» и научиться «жестко реагировать на политику насилия», подчеркнул эксперт. 9 декабря 2016 Nordwest-Zeitung

NWZ: Нижняя Саксония отказалась вводить новые санкции против России Министр экономики Нижней Саксонии отверг введение новых санкций против России в связи с конфликтом в Сирии, сообщает Nordwest-Zeitung. Политик сделал соответствующее заявление перед официальным визитом в Россию, где намерен провести переговоры с властями и улучшить состояние российско-немецкой торговли, добавляет издание. 15 октября 2016 Nordwest-Zeitung

Немецкий политик: Горбачев сам признал, что обещания не расширять НАТО не было По мнению экс-министра иностранных дел ФРГ Ханса-Дитриха Геншера, Михаил Горбачев фактически поставил точку в спорах о том, правомерно ли расширение НАТО на Восток. В своем выступлении на немецком ТВ в 2014 году бывший генсек заявил, что подобных обязательств Москве никто не давал. Впрочем, немецкий политик признал, что нынешних конфликтов удалось бы избежать, если бы с Кремлем сочли нужным посоветоваться. 15 июля 2015 Nordwest-Zeitung

Правительство Германии признало, что у Порошенко слова расходятся с делами По словам координатора российско-немецких отношений при правительстве ФРГ Гернота Эрлера, на востоке Украины существует опасность того, что вновь возобладает «логика войны». В интервью Nordwest-Zeitung политик отметил, что, хотя на словах украинский президент хочет политического решения конфликта, на деле армия растет, а в Киеве звучат агрессивные речи. 23 января 2015 Nordwest-Zeitung