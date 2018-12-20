NZ: Путин идеально справился с ролью президента, у которого всё под контролем

На своей ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин «отыгрывает роль красноречивого и уверенного в себе президента», у которого всё под контролем, пишет Nordwest Zeitung. В этом году он также справился с этой ролью, и ему «откровенно наплевать, что Запад разносит его выступление в щепки», убеждён автор статьи Ульрих Шёнборн.

Ежегодная пресс-конференция главы Кремля Владимира Путина — это «ритуал, доведённый до совершенства», пишет немецкая газета Nordwest Zeitung. «Многочасовая пресс-конференция предоставляет ему трибуну, на которой он отыгрывает роль красноречивого и уверенного в себе президента. И Путин идеально справляется с этой ролью», — считает автор статьи Ульрих Шёнборн.

Эта конференция — «символ российской автократии», продолжает издание. «В отличие от Трампа, который часто сталкивается с сопротивлением на своих пресс-конференциях и который, когда ему задают назойливые вопросы, нередко теряет самообладание, у Путина журналисты — услужливые суфлёры, которые стараются не скомпрометировать своего президента. Путин и его администрация устанавливают здесь правила — а те, кому разрешили прийти, их придерживаются».

«Президент, у которого всё под контролем, которого ни один вопрос не поставит в замешательство, который, минуя официальные инстанции, поможет благодаря своему влиятельному посту, который всегда готов выслушать российскую провинцию и простых людей — в таком образе Путин хочет себя выставить. И у себя в стране ему это удалось и в этот раз. И ему откровенно наплевать, что Запад разносит его выступление в щепки», — заключает Nordwest Zeitung.