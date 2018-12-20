Le Figaro: в политике Макрона разочаровались не только во Франции, но и за рубежом

Если поначалу избрание Эммануэля Макрона на пост президента было встречено с надеждой, то последствия проводимой им политики сейчас вызывают у многих негативную реакцию, пишет Le Figaro. Как сообщают корреспонденты французского издания, во многих странах протесты «жёлтых жилетов» вызвали осуждение и разочарование, а Макрон фактически утратил имидж надёжного партнёра.

Массовые протесты «жёлтых жилетов» спровоцировали неоднозначную реакцию и переоценку работы правительства Макрона не только во Франции, но и во многих странах мира, отмечает Le Figaro. Об этом сообщают и международные корреспонденты французского издания, которые проанализировали наиболее характерные высказывания политиков за рубежом и публикации иностранных СМИ. Явная непопулярность Макрона и его неспособность контролировать народный гнев показали, что текущая обстановка в Европе далеко не идеальна, отмечается в статье.

В частности, в США президент Дональд Трамп персонально подшучивает над Макроном. Например, на своей страничке в Twitter президент США привёл пример движения «жёлтых жилетов» в качестве доказательства того, что он был прав, выходя из Парижского соглашения по климату. Трамп также «отомстил» Макрону за обвинения в национализме, высмеяв падающую популярность французского лидера и заявив, что протестующие на улицах Парижа якобы скандировали лозунг «Мы хотим Трампа!», пишет Le Figaro.

Консервативная американская пресса последовала примеру президента и обвинила Макрона, который часто отправляется в зарубежные турне, в том, что он не заметил «народного гнева» у себя дома. А в утреннем шоу на телеканале Fox News, которое постоянно смотрит и сам Трамп, ведущие в течение нескольких дней рассказывали о том, что французы «недостаточно много работают» (четыре дня в неделю с тремя часами обеденного перерыва), однако имеют при этом слишком много социальных благ, отмечается в статье. По мнению американских ведущих, в этом и состоит основная проблема: «Больше никто не ездит в Париж», — заключили они. Как было заявлено в эфире, драматические события во Франции «раскрывают все лицемерие, которое лежит в основе экологической повестки дня», и должны преподать урок движению «зелёных» в США.

В то же время журналисты The Washington Post были более сдержанны в своих оценках и призвали Трампа не слишком радоваться, говорится в статье. По их мнению, протестное движение превращается в серьёзный рычаг, чтобы «заставить богатых платить» — и те же силы могут легко пустить корни в США, где, в отличие от Франции, доля олигархов в национальном богатстве выросла на 1% за последние пятнадцать лет. В той же газете одна журналистка дипломатично написала, что Эммануэль Макрон, как и Тереза Мэй и Ангела Меркель, «будет иметь меньший вес в дипломатических и коммерческих спорах с Трампом», сообщает Le Figaro.

Бельгия также обеспокоена кризисом в соседней Франции, а местные СМИ пристально следили в выходные за акциями «жёлтых жилетов», спешно отправляя своих корреспондентов в Париж, отмечается в статье. «За этим кризисом очень внимательно следят в Бельгии, особенно франкоязычная часть населения», — рассказал политолог Пьер Веркотерен, профессор Льежского университета. Во-первых, потому что бельгийцы видят в этом «кризис демократии», который выходит далеко за рамки экономических и социальных проблем. И во-вторых, потому что бельгийцы по большей части относятся к «еврофилам»: они поддерживают восстановление Европы и обеспокоены ослаблением позиций Макрона в Европе, поясняет Le Figaro.

Кроме того, в Бельгии за последние недели тоже были зафиксированы попытки организовать «протестное движение», говорится в статье. Однако пока они не увенчались заметным успехом: в минувшую субботу на улицы Брюсселя вышло менее 200 демонстрантов. Поэтому бельгийское правительство во главе с Шарлем Мишелем, которое тоже переживает глубокий политический кризис после отставки министров фламандских правых, выступивших против присоединения Бельгии к глобальному пакту ООН по миграции, пока может вздохнуть с облегчением, пишет Le Figaro.

Германия также «разочарована» событиями во Франции, отмечается в статье. По мнению многих немцев, форма протеста меняется так, чтобы в самой Франции, которая стала символом забастовок и протестов, в действительности ничего не менялось: нынешний президент Макрон «поразительно напоминает своих предшественников», а элита «обновляется сама по себе». По всей видимости, пора признать, что французы не хотят неолиберальных реформ, констатируют немецкие СМИ. По мнению журналистов, протест «жёлтых жилетов» демонстрирует, как «кризис политического представительства подрывает основы демократии».

При этом собственно движение «жёлтых жилетов» в Германии поддержали только представители крайних партий, сообщается в статье. В частности, Сара Вагенкнех приветствовала протестное движение во Франции и назвала это «примером, который должен вдохновить Германию». Однако она была немедленно одёрнута канцлером Ангелой Меркель, которая обвинила её в «замалчивании насилия» — между тем как в Германии профсоюз железнодорожников благодаря единственной предупредительной четырёхчасовой забастовке, даже «не спалив ни одной лопаты», моментально добился повышения зарплаты на 6,1 % и бонуса в размере €1000, подчёркивает Le Figaro.

В свою очередь, в Великобритании французский кризис назвали «ожесточёнными беспорядками», не упустив случая «посмеяться над галлами», подчёркивается в статье. Выпуски британских новостей в субботу, 8 декабря, постоянно демонстрировали кадры с демонстрантами, громившими Триумфальную арку в Париже, и сопровождались ироническими комментариями о «галльском тропизме». Хотя некоторые британские аналитики обнаружили сходство между протестами «жёлтых жилетов» и голосованием по «брекситу», а консервативные издания предупредили читателей, что пересмотр результатов референдума 2016 года о выходе из ЕС также может спровоцировать «вспышки насилия» и в Англии.

Запутавшиеся в «бесконечной психодраме брексита» британские аналитики также начали поспешно шутить над тем, что былой авторитет французского президента теперь «превратился в груду развалин». После избрания Макрона британские прогрессисты тщетно искали у себя в стране аналогичную фигуру «спасителя, способного поддерживать высокий имидж сильной страны с умеренными идеями». Однако их тоже постигло разочарование, говорится в статье: «К сожалению, непопулярность Макрона и его неспособность контролировать народный гнев доказали, что ни во Франции, ни в Великобритании больше не существует судьбоносных людей».

Между тем Пекин «разнёс в пух и прах» поведение французского общества, отмечается в статье. Китайская пресса довольно жёстко прокомментировала протестное движение, символизирующее, по её мнению, «бездействие и индивидуализм французского общества», и уже присвоила Франции титул страны, «сопротивляющейся переменам». По мнению китайских аналитиков, президент Франции теперь «расплачивается за то, что осмелился начать необходимые реформы».

Пресса в Китае также не скрывает своего «презрительного» отношения к населению Франции, которое «больше привыкло брать, чем отдавать» и не способно ограничить личные интересы ради общего дела: «В то время как молодые французы выходят на улицу, чтобы продемонстрировать «слепую ярость», другие в Китае, Вьетнаме и Индии борются за своё будущее, будь то в школе или на заводе». Китайские СМИ не упустили случая указать на «ограниченность» демократической системы на Западе, подчёркивая, что европейским нациям «не хватает политических сил, способных руководить народом, проводить реформы и преодолевать трудности», а таким странам с избытком демократических свобод, как Франция, не хватает «социальной сплочённости», в отличие от Китая, пишет Le Figaro.

В свою очередь, российские СМИ тоже широко освещают протестное движение «жёлтых жилетов», используя его как иллюстрацию кремлёвской риторики о том, что западная демократия несёт в себе источник «беспорядка» — в отличие от российской стабильности, гарантом которой выступает президент Владимир Путин, говорится в статье. «Мы не хотим, чтобы в нашей стране люди крушили и сжигали все на своём пути, или чтобы в России было объявлено чрезвычайное положение», — заявил в этой связи российский президент. «Такое заявление было сделано, чтобы оправдать заключение под стражу на шестнадцать дней правозащитника Льва Пономарева, которого обвинили в призывах к несанкционированной демонстрации в России», — подчёркивает Le Figaro.

«Отражая точку зрения Владимира Путина, согласно которой никакое уличное движение не может быть стихийным, российские СМИ посчитали, что за беспорядками во Франции стоят США и Германия», — сообщается в статье. В российской прессе уже появились версии о том, что это Вашингтон и Берлин стремятся таким образом подорвать лидерство Макрона, стремящегося стать «во главе Европы» и создать европейскую армию. Согласно этой версии, распространяющейся в России, нынешнее «ослабление» Макрона и его возможная (хотя и маловероятная) отставка «отвечают интересам Трампа», заключает Le Figaro.