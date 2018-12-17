Le JDD: Париж искал, но так и не нашёл российский след в протестах «жёлтых жилетов»

Спецслужбам Франции на сегодняшний день не удалось найти доказательств прямой причастности России к разжиганию протестных настроений в среде «жёлтых жилетов», сообщает Le JDD со ссылкой на источник в кругах разведки. Как передаёт издание, проверка наличия «российского следа» была начата по поручению Эммануэля Макрона в самом начале политического кризиса в стране.

Ни Главное управление внешней безопасности, ни Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции не смогли доказать прямую причастность России к распространению фейковых новостей и конспирологических слухов среди участников движения «жёлтых жилетов», сообщает le Journal du Dimanche.

«На сегодняшний день нами не было установлено их (российской — ИноТВ) причастности к движению», — констатировал неназванный сотрудник спецслужб, добавив, однако, что это заключение не является окончательным.

Как передаёт издание, распоряжение о поиске «иностранного следа» было отдано президентом Франции Эммануэлем Макроном — который считает, что сам стал жертвой подобных манипуляций в ходе предвыборной кампании — в самом начале кризиса «жёлтых жилетов».

Несмотря на отсутствие доказательств, президент не спешит отбросить своё беспокойство по поводу «российского вмешательства», признаётся источник издания: «Очевидно, что в преддверии выборов в Европарламент русские попытаются разжечь оппозиционные настроения и подстегнуть сувереналистские течения. И потенциально они полностью способны это сделать».

Как напоминает Le JDD, в прошлый понедельник глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причастности России к разжиганию протестных настроений среди «жёлтых жилетов» заявил, что «Россия считает всё происходящее исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции… мы с уважением относимся к суверенитету Франции, и мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», — добавил Песков.

Изначально новость о связанных с Россией «сотнях фальшивых аккаунтов» в Twitter, распространявших фото и видео «жёлтых жилетов», серьёзно пострадавших от рук полиции (оказавшиеся недостоверными), появилась в британской газете Times. При этом, как подчёркивает Le Journal du Dimanche, зарождение и развитие движения «жёлтых жилетов» происходило посредством социальной сети Facebook, а не Twitter.