ГОРДОН: СБУ обвиняет Россию в подготовке «свержения европейских демократий»

СБУ обвиняет Россию в том, что она пытается дестабилизировать ситуацию во Франции, разжигая там хаос и беспорядки, сообщает «ГОРДОН». По утверждениям украинских спецслужб, Россия последние несколько лет обучала европейских радикалов технологиям свержения демократических режимов, а теперь испытывают результаты во Франции, готовясь расшатать обстановку ещё в ряде европейских стран.

СБУ обвинила Россию в том, что она стоит за беспорядками «жёлтых жилетов» во Франции, а также готовит похожие акции в других странах Европы, пишет «ГОРДОН».

Представители спецслужб Украины заявили, что за последние несколько лет Россия пыталась «курировать» радикальные политические силы из Европы, приглашая их к себе и обучая «силовому свержению европейских демократий». Среди «учителей» СБУ упомянула философа Александра Дугина и советника президента РФ Сергея Глазьева.

Кроме того, в сообщении СБУ говорится, что Россия также использовала завербованных в Европе радикалов в качестве «фейковых» наблюдателей в ходе выборов в Крыму и на Донбассе. Теперь же, утверждают представители ведомства, радикалы перешли к дестабилизации европейских стран, начав с Франции. «За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но по информации СБУ, российские спецслужбы планируют организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — приводит издание цитату из сообщения СБУ.

«ГОРДОН» напоминает, что во Франции сейчас проходят протесты «жёлтых жилетов», выступающих против планируемых повышений цен на топливо. 1 декабря демонстрации переросли в уличные столкновения. Издание пишет, что в ходе протестов на улицах Парижа заметили двух демонстрантов в жёлтых жилетах, которые держали в руках флаг ДНР.