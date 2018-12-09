Le Figaro: «кампания устрашения провалилась» — Ле Пен и Меланшон поздравили «жёлтых жилетов» с успехом субботней акции
Число участников субботней акции протеста «жёлтых жилетов» ещё не было точно известно, когда бывшие участники президентской гонки во Франции и ярые сторонники протестного движения Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон начали «аплодировать» собравшимся в Париже, пишет Le Figaro. По мнению обоих политиков, количество протестующих в субботу свидетельствует о том, что стратегия «устрашения», развёрнутая президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Эдуаром Филиппом, потерпела неудачу.
Марин Ле Пен назвала «кампанией устрашения и демонизации» открытое выражение Елисейским дворцом опасений по поводу «чрезмерного насилия» в ходе субботних протестов, а также появления активистов, готовых «крушить» и даже «убивать». Как отмечает издание, именно эти опасения стали главной причиной полной отмены повышения налога на топливо, вместо шестимесячного моратория на его введение, о котором говорилось ранее. Кроме того, глава правительства и министр внутренних дел Франции убеждали «жёлтых жилетов» не выходить на демонстрацию, чтобы не оказаться «в ловушке» у погромщиков.
Malgré une campagne gouvernementale d’intimidation, de diabolisation, les #GiletsJaunes sont bien présents dans tout le pays !— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 8 декабря 2018 г.
Espérons pour nos forces de l’ordre et pour les manifestants que les casseurs ne parasitent pas des manifestations largement pacifiques. MLP #8Décembre
Лидер фракции «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, также отметил, что «кампании устрашения и сеяния смуты не помешали мобилизации» протестующих. По его словам, постоянное обсуждение вероятного насилия в субботу свидетельствовало о том, что власти ждали и даже хотели повторения сценария прошлых выходных. «Складывается впечатление, что они хотели напугать», — заметил Меланшон, напомнив о «крайне паникёрских» высказываниях властей накануне демонстраций.
В целях выхода из кризиса как Ле Пен, так и Меланшон считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов в стране. «Это разумный, спокойный и позитивный выход, учитывая, что власть потерпела неудачу во всех поставленных ей целях», — считает лидер «Непокорённой Франции». С ним согласна и глава партии «Национальное объединение», отмечающая, что не видит иной возможности выхода из столь тяжёлого политического кризиса, кроме «возвращения к урнам для голосования».
Как сообщается, Ле Пен призвала президента республики ответить на события в Париже и «перестать сидеть, запершись в Елисейском дворце». Как напоминает газета, Эммануэль Макрон должен высказаться по поводу происходящего в стране в начале следующей недели.
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