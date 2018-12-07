Welt: протесты во Франции — угроза жизнеспособности единой Европы

Разгоревшиеся во Франции протесты не только ставят под вопрос единство страны, но и угрожают всему европейскому проекту, пишет Die Welt. Дело в том, что Франция тесно связана с остальными странами Европы, в первую очередь, с Германией, поэтому нестабильность в Пятой республике может пошатнуть общеевропейские институты.

Ещё бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль называл союз Франции и Германии «судьбоносным содружеством», пишет Die Welt. Сейчас, созданная полвека назад Де Голлем Пятая республика угодила в кризис, и Германия с беспокойством смотрит на своего соседа, на стабильность институтов, на ответственность тех, кто организованно выступает за свои интересы и на государственную политику президента и его правительства. Кризис, подобный нынешнему, беспрецедентен для Пятой республики.

Издание напоминает, что Франция долгое время жила не по средствам. В результате в начале 80-х годов, при левом президенте Митерране страна оказалась в тяжёлом положении. Тогда ФРГ оказала на соседей стабилизирующее воздействие. Такая политика увенчалась созданием общей валюты. Таким образом, успехи и проблемы обеих стран и всей остальной Европы стали неразрывно связаны.

По замыслу Де Голля, Пятая республика функционировала так: Национальное собрание, как представитель общественных сил, уравновешенное «сильной рукой» в лице президента-спасителя общества. Данная конструкция ставится текущим кризисом под вопрос; кроме того, речь идёт об управляемости либо неуправляемости страны, которая привыкла к тому, что кризисы сопровождаются быстрой эскалацией, проявлениями анархии и уступками правящих кругов перед лицом общественного гнева.

Франция долгое время жила не по средствам, и позволяла себе соблюдение различных традиций, которые в какой-то момент стали слишком дорогими и, в новых условиях, поставили под вопрос социальное равновесие. Президент, как ему и полагается по французской конституции, говорил о «неудобной правде», он «сверху» прописал стране гомеопатическую дозу революции и откладывал сроки — и до недавнего времени находил поддержку большинства.

По мнению автора статьи, в нынешнее время внешнеполитических испытаний на кону стоит не только единство Франции, но ещё и жизнеспособность всего европейского проекта. Издание пишет, что текущие драматические события долго зарождались и развивались, до того как достигнуть критической точки. Теперь это дело не одной только Франции — и поэтому Париж может и должен рассчитывать на солидарность немцев.