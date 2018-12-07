Euronews: протесты «жёлтых жилетов» во Франции грозят банкротством малому бизнесу

Во многих городах Франции коммунальным службам и частным владельцам приходится самостоятельно устранять материальный ущерб, который нанесли акции протеста «жёлтых жилетов», сопровождавшиеся масштабными беспорядками. Закрытие магазинов и ресторанов отчасти помогает уберечь их от погромов, однако подразумевает и прекращение торговли, передаёт Euronews. Многие мелкие собственники уже опасаются, что разорятся, если протесты продолжатся.

Акции протеста «жёлтых жилетов» прокатились по всей Франции, оставив во многих местах следы, с которыми теперь приходится иметь дело коммунальным службам. В городке Бур-ан-Бресс во время народных волнений у здания мэрии хозяева были вынуждены закрыть свои рестораны и магазины.

ПЬЕРО Д'АГОСТИНО, хозяин ресторана: К сожалению, мы были здесь. Избежать неприятностей не удалось. Для меня это драма. В первую субботу протестов всё было по другому, люди были миролюбивы. Мы не закрывались и предлагали напитки прохожим. Никаких проблем не было. А в последний раз тут была настоящая «герилья».

Закрытие магазинов, хотя и помогает уберечь их от возможных погромов, означает прекращение торговли. Многие мелкие собственники, как, например, цветочник Жюльен Скотти, опасаются разорения в случае продолжения волнений.

ЖЮЛЬЕН СКОТТИ, продавец цветов: Для нас, цветочников, самые важные даты — это Рождество и День матери. Поэтому, если Рождество не удастся — я не знаю, как долго мы после этого протянем. Если из-за всего этого нам придётся закрыться, это будет плохим решением. Это уже перебор.

Местные политики расценивают народные волнения и акции прямого действия как признак того, что общественные организации и депутатский корпус оказались не способны выполнить посредническую функцию.

ЖАН-ФРАНСУА ДЕБА, мэр: Президент хотел вести прямой диалог с народом, но народ ответил ему с помощью насилия. Такое непозволительно в демократической стране. Мы должны признавать легитимность, представительные функции институтов-посредников, таких как профсоюзы, профессиональные объединения, НПО, а также выборных лиц. Нужно признавать их как партнёров. Сейчас вертикаль власти стала проблемой, которую ни президент, ни премьер-министр не разрешают. До тех пор, пока они не изменят подход, в нашей Республике настоящего диалога не получится.

ФЛЁР МАРТЕНС, корреспондент Euronews: Хотя большинство местных жителей, в том числе коммерсантов, понимают требования «жёлтых жилетов», многие из них беспокоятся за свой бизнес и правопорядок в городе. На всякий случай городские власти уже отменили намеченный на субботу праздник и шествие в защиту климата.

Флёр Мартенс, Бур-ан-Бресс, Euronews.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2018 года.