Figaro: катастрофическая ситуация — «жёлтые жилеты» парализовали целый остров Реюньон

Движение «жёлтые жилеты», сторонники которого протестуют против повышения налогов на безин, захватило французский остров Реюньон. Как сообщает Le Figaro, из-за протестов в одном из самых бедных заморских регионов страны начался кризис — полки магазинов пустуют, заправки закрыты, школы не работают, а больницы опасаются нехватки медикаментов.

Из-за забастовки движения «жёлтых жилетов», выступающего против повышения налогов на бензин, на острове Реюньон, одном из заморских регионов Франции, начался настоящий социальный кризис, пишет Le Figaro.

Перегороженные торговые центры, пустые полки магазинов, закрытые заправки и порядка 3 тыс. контейнеров, которые никто не собирается разгружать, — как утверждает газета, «начиная с 17 ноября жёлтые жилеты» полностью парализовали Реюньон». На острове к протестующим «жилетам» присоединились и «жёлтые плащи», рыбаки из мелких хозяйств. Реюньонцы недовольны ростом налогов и слишком высокой стоимостью жизни.

Чтобы урегулировать ситуацию, на остров выехала министр заморских территорий Франции Анник Жирарден. Политик уже объявила о незамедлительном снижении цен на топливо. Впрочем, как подчёркивает газета, пока неясно, будет ли этих мер достаточно, чтобы утихомирить протестующих.

«Жизнь на острове Реюньон полностью встала, вся экономика заблокирована», — комментирует депутат 6-го округа Реюньюна от партии «Республиканцы» Надья Рамассами. По её словам, «жёлтые жилеты» перегородили входы в торговые центры и требуют, чтобы продавцы закрывали свои точки или в некоторых случаях «из солидарности» снабжали протестующих едой. Слова Рамассами подтверждает один из местных предпринимателей, который также рассказал о том, как за проход через баррикады с него попросили €10.

В итоге без новых поставок, включая «продукты первой необходимости вроде риса и мяса», полки магазинов почти полностью опустели. Как пояснила Рамассами, остров импортирует большую часть всей продаваемой продукции. Сегодня фермерам нечем кормить своих животных и негде сбывать мясо. Из-за того что порт заблокирован и поставки топлива тоже не осуществляются, жители острова даже не могут заправить свои машины.

Для работников торговли «ситуация катастрофическая», утверждает президент французской сети профессиональных и ремесленных палат Бернар Стальтер. Различные мелкие предприятия острова, которые испытывают финансовые трудности и в обычное время, сегодня несут огромные потери.

Помимо торговли на Реюньоне приостановлена работа многих государственных учреждений, включая школы и лицеи. Власти предупреждают, что социальные выплаты поступят с задержкой. Больницы опасаются нехватки медикаментов — по этой причине им уже пришлось отменить процедуры по химиотерапии и диализу.

Как объясняет Надья Рамассами, Реюньон столкнулся с таким сильным кризисом из-за весьма нестабильно социально-экономической ситуации в целом. 56% молодых людей не работают, 42% населения живёт за чертой бедности, и ко всему прочему за последние годы власти сократили число субсидируемых трудовых контрактов с 24 тыс. до 11 тыс.