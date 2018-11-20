JDD: «Вниз по детской горке» — рейтинг Макрона движется к антирекордным показателям Олланда

Французского лидера Эммануэля Макрона поддерживает всё меньше и меньше граждан — его рейтинг в ноябре 2018 года составил лишь 25%, опустившись таким образом до самых низких показателей за все 10 с половиной месяцев его президентства, пишет Le Journal du Dimanche. По данным газеты, Макрону остаётся совсем недалеко до рекордно низкого рейтинга его предшественника Франсуа Олланда.

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона возобновил падение: после «спокойного октября», когда уровень поддержки французского лидера стабилизировался на уровне 29%, в ноябре он снизился ещё на 4 процентных пункта — до 25%, сообщает французская Le Journal du Dimanche, со ссылкой на опрос, проведённый Французским институтом общественного мнения (Ifop). Как подчёркивается в материале издания, этот показатель — очередной антирекорд Макрона, а с начала года президент успел потерять почти половину своего политического «капитала»: в январе его рейтинг составлял 50%.

«Макрон — что символично — оказался всего в одном процентном пункте от общего объёма своего базового электората, поддержавшего его во время первого тура президентских выборов, а это 24% граждан, — прокомментировал новые данные заместитель генерального директора Ifop Фредерик Даби. — Президент будто едет вниз по детской горке».

По данным Le Journal de Dimanche, после «ужасного лета», ударившего по репутации президента скандалом с участием экс-замглавы его администрации Александра Беналла, Макрон было попытался исправить ситуацию, принимая участие в мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, и встречаясь с гражданами, однако потерпел фиаско — в общественном мнении по-прежнему доминирует гневное отношение к президенту, которое совсем недавно нашло выражение в виде акций «жёлтых жилетов» (протестное движение во французской провинции, выступающее против повышения цен на бензин. — ИноТВ).

Наиболее заметным последнее падение рейтинга оказалось среди таких социальных групп, как коммерсанты, мелкие предприниматели и главы предприятий (- 9 п.п.), люди младше 34 лет и бюджетники, говорится в материале. Среди сторонников партии «Республиканцы» Макрона поддерживают теперь лишь 18% человек (также на 9 п.п. меньше, чем по данным прошлого опроса).

Как отмечает обозреватель Le Journal du Dimanche, рейтинг президента всё сильнее приближается к рекордно низким показателям его предшественника Франсуа Олланда: последний к ноябрю 2013 года, за тот же срок, имел поддержку лишь 20% населения. В течение двух месяцев после этого рейтинг Олланда несколько выправился, достигнув 22%, но уже к следующему году он рухнул ещё ниже, к ноябрю 2014-го достигнув 13%. Для сравнения автор приводит показатели Николя Саркози, которого к ноябрю 2008-го поддерживали ещё 44% французов.