Le Journal du Dimanche Оригинал

JDD: «Вниз по детской горке» — рейтинг Макрона движется к антирекордным показателям Олланда

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французского лидера Эммануэля Макрона поддерживает всё меньше и меньше граждан — его рейтинг в ноябре 2018 года составил лишь 25%, опустившись таким образом до самых низких показателей за все 10 с половиной месяцев его президентства, пишет Le Journal du Dimanche. По данным газеты, Макрону остаётся совсем недалеко до рекордно низкого рейтинга его предшественника Франсуа Олланда.
JDD: «Вниз по детской горке» — рейтинг Макрона движется к антирекордным показателям Олланда
Reuters

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона возобновил падение: после «спокойного октября», когда уровень поддержки французского лидера стабилизировался на уровне 29%, в ноябре он снизился ещё на 4 процентных пункта — до 25%, сообщает французская Le Journal du Dimanche, со ссылкой на опрос, проведённый Французским институтом общественного мнения (Ifop). Как подчёркивается в материале издания, этот показатель — очередной антирекорд Макрона, а с начала года президент успел потерять почти половину своего политического «капитала»: в январе его рейтинг составлял 50%.

 
«Макрон — что символично — оказался всего в одном процентном пункте от общего объёма своего базового электората, поддержавшего его во время первого тура президентских выборов, а это 24% граждан, — прокомментировал  новые данные заместитель генерального директора Ifop Фредерик Даби. — Президент будто едет вниз по детской горке».
 
По данным Le Journal de Dimanche, после «ужасного лета», ударившего по репутации президента скандалом с участием экс-замглавы  его администрации Александра Беналла, Макрон было попытался исправить ситуацию, принимая участие в мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, и встречаясь с гражданами, однако потерпел фиаско — в общественном мнении по-прежнему доминирует гневное отношение к президенту, которое совсем недавно нашло выражение в виде акций «жёлтых жилетов» (протестное движение во французской провинции, выступающее против повышения цен на бензин. — ИноТВ).
 
Наиболее заметным последнее падение рейтинга оказалось среди таких социальных групп, как коммерсанты, мелкие предприниматели и главы предприятий (- 9 п.п.), люди младше 34 лет и бюджетники, говорится в материале. Среди сторонников партии «Республиканцы» Макрона поддерживают теперь лишь 18% человек (также на 9 п.п. меньше, чем по данным прошлого опроса).
 
Как отмечает обозреватель Le Journal du Dimanche, рейтинг президента всё сильнее приближается к рекордно низким показателям его предшественника Франсуа Олланда: последний к ноябрю 2013 года, за тот же срок, имел поддержку лишь 20% населения. В течение двух месяцев после этого рейтинг Олланда несколько выправился, достигнув 22%, но уже к следующему году он рухнул ещё ниже, к ноябрю 2014-го достигнув 13%. Для сравнения автор приводит показатели Николя Саркози, которого к ноябрю 2008-го поддерживали ещё 44% французов.
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источник
Le Journal du Dimanche Франция Европа
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