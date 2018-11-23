The Times: гнев забытой Франции заставит Макрона умерить «монархический» пыл

Протесты «жёлтых жилетов» против повышения цен на топливо во Франции стали свидетельством неспособности Эммануэля Макрона найти общий язык с собственным народом, пишет The Times. Как отмечает издание, ярость представителей периферии страны стала ответом на «заносчивость» президента, нередко демонстрирующего презрение к простым французам.

«Ярость по отношению к Эммануэлю Макрону, наконец, выкристаллизовалась в действие», — пишет корреспондент The Times в Париже Чарльз Бремнер. Речь идёт о так называемом движении «жёлтых жилетов», участники которого вышли на протестные акции по всей стране в минувшие выходные. 300 тыс. человек, одетых в сигнальные жилеты — обязательные предметы для хранения в автомобиле — перекрыли дороги и нарушили привычный ход жизни своих соотечественников, чтобы «обрушить свою ярость» в отношении всего, за что выступает президент страны. Поводом стало многомесячное повышение налогов на автомобильное топливо в стране. В результате столкновений протестующих с полицией и автомобилистами один человек погиб, ещё 400 получили ранения.

По словам журналиста, сегодня «жёлтые жилеты» пользуются поддержкой 70% французов, проживающих на «периферии», в «забытой Франции» маленьких городков и деревень, где люди зависят от автомобилей. Сам президент, безуспешно пытавшийся предотвратить акцию с помощью медийных выступлений, в итоге оставил разбираться с ней премьер-министра страны. На сегодняшний день правительство отказывается сокращать налоги на топливо. Вместо этого власти предпочитают акцентировать внимание на связях движения «жёлтых жилетов» с праворадикальной партией Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Как замечает автор статьи, независимо от того, утихнет ли протест в ближайшее время, он демонстрирует «неспособность Макрона вести за собой страну, которую он в прошлом году намеревался изменить». Хотя «эффектный» 40-летний лидер всё ещё «вызывает фурор» за рубежом, затмевая собой старую гвардию европейских политиков, у французов из низших слоёв общества, чувствующих себя оторванными от современной экономики, этот бывший чиновник и банковский работник вызывает «необычайную антипатию».

Несмотря на ряд успешно проведённых в атмосфере протестов и забастовок реформ, уровень безработицы в стране остаётся на прежнем уровне, показатели экономического роста не улучшились, и обложенное налогами население, чувствует, что ничего не изменилось.

Кроме того, «президент выглядит заносчивым», отмечает корреспондент газеты. Всего 30% французов придерживаются положительного мнения о нём, а 70% граждан страны считают его «президентом богачей». Этот ярлык закрепился за главой государства после того, как он снизил подоходные налоги для состоятельных граждан и повысил сборы с пенсионеров, напоминает издание. Более того, лидер государства, который «беззастенчиво предстаёт в образе монарха», поскольку «французы тоскуют по своим королям», вредит своему имиджу привычной к «едким насмешкам», которые воспринимаются как «презрение» к народу.

По словам Бремнера, помимо прочего, Макрон пал жертвой «монархической конституции», предъявляющей «неразумные требования» к лидерам государства. Избранный на пост президента вследствие разочарования в традиционных партиях, Макрон с самого начала пользовался поддержкой не более четверти населения страны, подчёркивает газета. Однако после победы над Марин Ле Пен «он был встречен как спаситель». Как отмечает журналист, после создания Пятой республики Шарлем Де Голлем почти каждый её президент, включая Миттерана, Ширака, Саркози и Олланда, считал себя «посланником провидения», но надежды французов на то, что их жизнь изменится с приходом нового лидера, каждый раз были разбиты.

Хотя до конца президентского срока у Макрона ещё будет возможность довести свои реформы до конца и, возможно, доказать их эффективность, необходимость урезания бюджетных расходов в любом случае сделает главным выгодоприобретателем его политики бизнес, а не «забытую Францию», замечает автор статьи. Отсутствие быстрых улучшений в состоянии экономики и урезание социальной сферы, вероятно, приведёт французов к ещё большему разочарованию и усилению популистских и националистических настроений, охвативших сегодня всю Европу, что может сыграть на руку Марин Ле Пен и её партии, прогнозирует журналист.

Однако, как утверждают «друзья» президента, Макрон «принял к сведению» свои просчёты и намерен в будущем изменить свой стиль. По мнению корреспондента The Times, лидеру, утверждавшему, что правитель Франции «должен быть кем-то вроде Юпитера», не помешает немного «смирения».