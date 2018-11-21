France Culture: «месть униженных» — мэры французских городов ополчились против Макрона

По мнению обозревателя France Culture, выступление мэров французских городов в Парижском конгрессе 20 ноября походило на «корриду», в которой каждый член собрания считал своим долгом атаковать «макронизм». Эта ярость стала ответом на постоянные унижения со стороны исполнительной власти, полагает автор статьи. По его убеждению, к этой «коалиции униженных» каждый день присоединяются новые категории французских граждан, чувствующих себя покинутыми властями.

Выступление мэров французских городов, собравшихся в Парижском конгрессе 20 ноября, обернулось «корридой против исполнительной власти», пишет политический обозреватель France Culture Фредерик Сей. Каждый глава муниципалитета пришёл туда с целью «проткнуть макронизм своей бандерильей». Макрона и его политику обвиняли в «оторванности от реальности», в желании «разделаться» с местными коллективами и централизации доступа к принятию решений. Как заметил председатель объединения мэров Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Баруан, «коммуны не филиалы государства. Идея конгресса в том, чтобы воссоздать два простых принципа: кто решает — платит, а кто платит, тот и решает».

Как отмечает автор статьи, Эммануэль Макрон никогда не выбирал выражений. Прямо перед началом своей предвыборной кампании в качестве кандидата на пост президента он отзывался о профессиональном пути городских избранников как о «цирке ушедших времён». Сейчас же, когда блеск «победительного и цветущего макронизма» слегка померк, похоже, что «обличительные речи» были возвращены мэрами французских городов отправителю, иронизирует журналист.

Играет ли роль в трудностях, которые испытывает сегодня исполнительная власть, «месть всех, кто чувствует себя покинутыми этим новым миром — тех, кого игнорирует или презирает нация-стартап?», — задаётся вопросом обозреватель. По его словам, глава государства «никогда не злоупотреблял семантическим вазелином», говоря о «куче денег», потраченной на нужды бедняков, о «тех, кто ничего собой не представляет», а также о тех, кто «курит папиросы и ездит на дизеле».

При этом, как подчёркивает автор, ярость по отношению к политике президента характерна не только для жителей «периферии». Ей охвачены все слои общества, чувствующие себя униженными с начала президентского срока Макрона. Это касается и медсестёр, вышедших в минувший вторник на акцию протеста, не стерпев тяжёлого вздоха и закатывания глаз министра здравоохранения Аньез Бузин в ответ на претензии медперсонала по поводу ущемления своих прав несколько месяцев назад.

Несмотря на безуспешные попытки правительства оправдать свои действия ростом покупательской способности населения, власти не могут понять, что разрыв отныне проходит не только по линии финансов, но и по линии задетых чувств, замечает Сей.

«Какое место отведено тем, кто не принимает идею инновационной нации-стартапа, прорыва трудоголиков и энтузиастов? Какова роль тех, кому правительство дало понять, что они скорее тормозят, чем ускоряют это великое превращение, о котором мечтает президент Макрон?» — интересуется журналист.

Чувство раздражения по отношению к властям коснулось и представителей профсоюзов, считает автор статьи. После того, как правительство избегало и игнорировало профессиональные объединения, сейчас им предоставляется хорошая возможность «оставить власть в её текущих затруднениях и не делать ничего для направления ярости в другое русло».

Кроме того, по мнению обозревателя France Culture, к этой «коалиции униженных» могут присоединиться и журналисты. «В этой вертикали, этой дистанции президент постепенно отправил прессу под замок, лишил её источников и признаний, разорвав отношения с предыдущей властью , выгнал её из пресс-зала Елисейского дворца — который был открыт при Помпиду и вскоре будет закрыт Макроном», — отмечает автор.