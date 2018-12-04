Das Erste: снижением налогов «жёлтые жилеты» Макрону не задобрить

«Жёлтые жилеты» добились своего: уже совсем скоро премьер-министр Франции может объявить о временном отказе от спорного эконалога, передаёт Das Erste. Впрочем, отмечает корреспондент немецкого телеканала, в настоящий момент совсем не похоже на то, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону всё-таки удастся задобрить протестующих подобными уступками.
Вот уже на протяжении нескольких недель во Франции так называемые жёлтые жилеты протестуют против политики президента Макрона. В эти выходные протесты переросли в беспорядки. Катализатором стали планы по введению эконалога на бензин и дизель. И сейчас, похоже, давление улицы возымело свой эффект. Французские СМИ полагают, что уже сегодня премьер-министр Филипп объявит о временном отказе от спорного эконалога. С нами на связи из Парижа наш корреспондент Сабине Рау. Сабине, «жёлтые жилеты» добились своего. Означает ли это, что карьера реформиста Макрона подошла к концу?
САБИНЕ РАУ, корреспондент DasErste:Можно точно сказать, что во Франции разразился тяжёлый политический кризис. Имидж Макрона серьёзно пострадал. Согласно опросам, его рейтинг катастрофически упал. Его политику реформирования поддерживают всё меньше. Даже в правящей партии «Вперёд, Республика!» пришли к выводу, что так дальше идти не может.
Получится ли у Макрона в конечном счёте задобрить «жёлтые жилеты» уступками?
САБИНЕ РАУ:В настоящий момент совсем не похоже на то, что это ему удастся. Представитель «жёлтых жилетов» уже заявил, что всего этого недостаточно. Они хотят добиться масштабного снижения налогов, а также повышения минимальной зарплаты и пенсий. Люди здесь, во Франции, не готовы платить эконалог, если ездить на автомобиле станет очень дорого. Новые же акции протеста пройдут в следующую субботу.
С нами на связи из Парижа была Сабине Рау. Большое спасибо.
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