L’Express: после начала протестов во французских магазинах раскупили все жёлтые жилеты

В то время как крупные торговые сети сетуют на снижение чиcла покупателей после начала протестов во Франции, продавцы жёлтых жилетов потирают руки, пишет L’Express. Во многих магазинах одежду, ставшую униформой манифестантов, раскупили полностью. Как отмечает издание, теперь этот товар пользуется спросом не только у автомобилистов, но и у тех, кто вообще не водит машину.

В то время как крупные французские розничные сети сетуют на снижение посещаемости торговых точек после начала акций протестов «жёлтых жилетов» (их выручка снизилась на 35% всего за день 17 ноября), есть некоторые магазины, владельцы которых «потирают руки», пишет L’Express. Речь идёт о специализированных торговых точках для автовладельцев, в которых продаются те самые жилеты. По словам управляющего, в магазине Feu vert («Зелёный свет» — ИноТВ) в городке Мон-де-Марсан в департаменте Ланды, этот товар закончился ещё в прошлую субботу, а новых поставок придётся ждать до конца недели.

«Логичным следствием» развития протестного движения оказался рост продаж флуоресцентной одежды, ставшей «униформой» манифестантов, пишет издание, добавляя, что многие специализированные магазины не были готовы к такому успеху.

«Это не тот товар, который мы обычно продаём в больших количествах, поскольку в теории каждый должен иметь такой в своей машине», — признаётся управляющий Feu vert. Как напоминает журнал, с 13 февраля 2018 года наличие жёлтого жилета в автомобиле стало обязательным, поэтому чаще всего он включён в стоимость покупки транспортного средства. Сегодня же жилет пользуется огромной популярностью даже среди тех, кто не водит машину.

«Клиенты приходят компаниями, покупают жилеты и надевают их уже на выходе из магазина», — рассказывает продавщица торгового заведения под названием Norauto в окрестностях города Обань департамента Буш-дю-Рон.

Сотрудник секции велосипедного спорта магазина Декатлон рассказал изданию, что за последнюю неделю продажи жилетов выросли втрое, а на сайте Amazon этот товар занял первое место по количеству продаж в секции «Авто и Мото».