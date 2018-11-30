Le Figaro: жёлтые жилеты настигли Макрона и в Аргентине

По прилёте в Аргентину на выходе из самолёта президента Эммануэля Макрона и его супругу Брижит встречал человек в жёлтом жилете — предмете одежды, ставшем символом протестов во Франции. Как объясняет Le Figaro, делегация принимающей стороны немного опоздала и приехала встречать Макронов, когда те уже сели в подготовленный для них автомобиль.

Из-за прокола организаторов саммита G20 первый человек, которого увидел президент Франции Эммануэль Макрон по прилёте в Буэнос-Айрес, был облачён в жёлтый жилет, пишет Le Figaro.

Президентский рейс прибыл в Аргентину вечером в среду 29 ноября. Выходя из самолёта, чета Макронов не обнаружила ни одного представителя принимающей стороны. Зато в дверном проёме руку французскому лидеру пожал сотрудник аэропорта в жёлтом светоотражающем жилете. Как напоминает издание, этот предмет гардероба стал во Франции символом протестов против политики президента, главным образом повышения налогов на бензин.

На спуске с трапа Макрона поджидал второй «жёлтый жилет». Только через несколько минут, когда президент со своей супругой Брижит уже сели во встречавший их автомобиль, к самолёту подъехала аргентинская делегация во главе с вице-президентом Габриэлой Мичетти. Макронам пришлось выходить из машины, чтобы поприветствовать принимающую сторону.