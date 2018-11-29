CNN: отмена Трампом встречи с Путиным сильно разочарует Кремль
Мэтью, мы только что получили информацию, что президент сейчас опубликовал твит с «Борта номер один» и заявил, что он отменил встречу с Владимиром Путиным и не встретится с ним после саммита G20, на пути к которому он сейчас находится. Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы эта встреча состоялась, и даже объявила о ней. Так почему? Это в основном связано с Украиной — но, возможно, и с тем, что произошло за последние пару часов, с этим тоже есть связь.
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Невозможно подсчитать количество кризисов, которые бросают тень на эту грядущую запланированную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая теперь, как вы говорите, отменяется, я сейчас впервые об этом слышу.
Это только что появилось в Twitter.
МЭТЬЮ ЧАНС: Да, информационный фон этого кризиса будет просто кошмарным, как происходило и раньше. Однако это только один из целого ряда спорных моментов, которые привели к увеличению числа призывов изолировать Владимира Путина или, по крайней мере, не устраивать ему встречу с Дональдом Трампом. Последние пару дней мы, конечно же, освещали эту серьёзную конфликтную ситуацию в Керченском проливе Азовского моря между российскими и украинскими военно-морскими силами. На Западе в этом видят очередной виток российской агрессии и российского милитаризма.
* Имеется в виду, что бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался в четверг в суде в даче ложных показаний во время закрытых слушаний в Конгрессе относительно якобы имевших место контактов с россиянами в ходе кампании по выборам президента США в 2016 году (прим. ИноТВ).
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