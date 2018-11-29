CNN: отмена Трампом встречи с Путиным сильно разочарует Кремль

Дональд Трамп внезапно отменил намеченную на 1 декабря встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, сообщает CNN. Об этом американский президент сообщил у себя в Twitter с борта самолёта, отправившегося на саммит G20. Как отмечает корреспондент телеканала Мэтью Чанс, это сообщение сильно разочарует Кремль.

Мэтью, мы только что получили информацию, что президент сейчас опубликовал твит с «Борта номер один» и заявил, что он отменил встречу с Владимиром Путиным и не встретится с ним после саммита G20, на пути к которому он сейчас находится. Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы эта встреча состоялась, и даже объявила о ней. Так почему? Это в основном связано с Украиной — но, возможно, и с тем, что произошло за последние пару часов, с этим тоже есть связь.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Невозможно подсчитать количество кризисов, которые бросают тень на эту грядущую запланированную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая теперь, как вы говорите, отменяется, я сейчас впервые об этом слышу.

Это только что появилось в Twitter.

МЭТЬЮ ЧАНС: Да, информационный фон этого кризиса будет просто кошмарным, как происходило и раньше. Однако это только один из целого ряда спорных моментов, которые привели к увеличению числа призывов изолировать Владимира Путина или, по крайней мере, не устраивать ему встречу с Дональдом Трампом. Последние пару дней мы, конечно же, освещали эту серьёзную конфликтную ситуацию в Керченском проливе Азовского моря между российскими и украинскими военно-морскими силами. На Западе в этом видят очередной виток российской агрессии и российского милитаризма.

Это само по себе является причиной для того, чтобы президент Трамп не встречался с Путиным. Но мы только что стали свидетелями нового развития событий*, которое также, как вы уже сказали, может в корне изменить ситуацию в том, что касается президентства Трампа. Оно проливает свет на его контакты с Кремлём, его деловые контакты с русскими и возможно даёт ответ на главный вопрос, который давно витает над всей этой ситуацией: почему же Трамп так хорошо относится к Путину? Зачем он хочет улучшать отношения с Россией, когда практически все остальные американские политики думают об обратном? Так вот, деньги, бизнес — возможный ответ на этот вопрос. На это указывают последние разоблачения. Это стало последней каплей в отношении встречи. Очевидно, Кремль будет крайне разочарован: они готовились к двухчасовой встрече лицом к лицу с президентом Трампом, поскольку они хотели бы обсудить целый ряд вопросов, начиная с Украины, заканчивая конфликтом в Сирии и вопросом нераспространения ядерного оружия. Теперь у них не будет такой возможности.





Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 29 ноября 2018 года.





* Имеется в виду, что бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался в четверг в суде в даче ложных показаний во время закрытых слушаний в Конгрессе относительно якобы имевших место контактов с россиянами в ходе кампании по выборам президента США в 2016 году (прим. ИноТВ).