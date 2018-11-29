Telegraph: перед G20 между западными союзниками воцарилась напряжённость

После инцидента в Керченском проливе мнения западных стран относительно реакции на произошедшее и трактовки действий России разделились, пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, эти противоречия могут ещё ярче проявиться на саммите G20 в Аргентине, где лицом к лицу встретятся лидеры России, США и европейских стран.

Накануне саммита G20 в Аргентине, где предстоит встретиться лидерам России, США и европейских стран, мнения в западном лагере относительно реакции на инцидент в Керченском проливе расходятся, пишет старший международный корреспондент The Daily Telegraph Роланд Олифант.

Великобритания, Польша и Балтийские страны призвали своих союзников усилить санкции в отношении России, когда в декабре Европа будет рассматривать вопрос о продлении действующего пакета. США предложение поддержали, а также отметили, что европейцам было бы неплохо хорошенько подумать о необходимости совместного с Москвой газопровода «Северный поток —2».

Со своей стороны, Франция и Германия, которые в 2015 году выступили посредниками в заключении «временного перемирия между российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Петром Порошенко», по всей видимости, опасаются, что новые санкции могут ещё сильнее спровоцировать усиление напряжённости. А некоторые страны ЕС, включая Италию, Грецию, Болгарию и Кипр, и вовсе выступили за смягчение политики в отношении России и выразили скептицизм по поводу единогласной поддержки санкционного режима.

Пока европейские дипломаты ведут себя довольно осторожно. «Я учёл критику, но в нашем отношении к экономическому проекту, которым и является «Северный поток», ничего не изменилось», — прокомментировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Как заявил журналистам один дипломат ЕС, перспектива дополнительных санкций не исключается, но пока об ужесточении режима речи не идёт — сегодня в приоритете снижение уровня напряжённости и единство между союзниками.

Россия настаивает, что её действия абсолютно законны. Так, выступая впервые с того момента, как российские силы обстреляли, а затем захватили украинские корабли, Владимир Путин подчеркнул: «Как должны действовать пограничники? Они выполнили свой воинский долг, свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации… Думаю, что и в вашей стране действовали бы точно так же, это абсолютно очевидная вещь».

При этом ранее, как напоминает газета, американский лидер Дональд Трамп заявил, что, возможно, в Аргентине он и не будет проводить запланированную встречу с Владимиром Путиным. «Мне не нравится эта агрессия. Мне вообще агрессия не нравится. И Германии она не должна нравиться тоже», — приводит издание слова президента США. Также Трамп не забыл в очередной раз отметить, что европейские страны делают для НАТО недостаточно. Тем не менее официально об отмене встречи между российским и американским лидерами так никто и не сообщил.

Представители британского Министерства иностранных дел и дел содружества объяснили The Daily Telegraph, что Лондон активно выступает за ужесточение санкционного режима в отношении России и собирается упорно работать вместе с европейскими партнёрами, чтобы найти адекватный ответ на недавний инцидент в Керченском проливе.