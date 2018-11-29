Le Figaro: позиция Трампа грозит испортить саммит членам «Большой двадцатки»

Саммит «Большой двадцатки», открывающийся в Буэнос-Айресе в пятницу, рискует обернуться «провалом» из-за позиции, занимаемой Дональдом Трампом по вопросам торговли и изменения климата, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, последние мировые саммиты с участием президента США завершались без подписания итогового коммюнике. Это заставляет дипломатов опасаться, что та же участь ожидает и встречу в столице Аргентины.

Саммит «Большой двадцатки», открывающийся в Буэнос-Айресе в пятницу, рискует обернуться «провалом» из-за конфликта Вашингтона и Пекина, пишет Le Figaro.

С тех пор, как саммит «Большой двадцатки» было учреждён десять лет назад — в разгар финансового кризиса — ни разу «собрание двадцати влиятельнейших глав государств планеты» не проходило в атмосфере столь высокой напряжённости, отмечает издание.

«Учитывая серьёзные трудности, связанные с позицией Соединённых Штатов, будет непросто прийти к подписанию общих текстов», — признался изданию источник в Елисейском дворце.

Как отмечает газета, помимо «многочисленных дипломатических поводов для напряжённости», раскол в ряды участников саммита вносят два вопроса мирового значения: торговля и климат. Что касается торговли, «перетягивание каната» межу Китаем и США, грозящее вылиться в новый виток напряжённости или перемирие, может «подмять под себя» все остальные вопросы саммита, опасается неназванный европейский дипломат. Как напоминает автор статьи, в последние недели «самопровозглашённый чемпион по заключению сделок» Дональд Трамп не прекращает «то хвалить, то хулить» Китай, попеременно упоминая о возможном соглашении с Си Цзыньпином или грозя новыми таможенными пошлинами Пекину.

Что касается вопроса об изменении климата — другой важнейшей мировой проблемы — здесь Дональд Трамп окажется в одиночестве за столом лидеров «Большой двадцатки», ожидая вступления в должность бразильского президента-евроскептика Жаира Болсонару. После заявления о недоверии к «паникёрским» выводам объёмного доклада о воздействии глобального потепления на США , подготовленного его собственной администрацией, Трамп «готовится к конфронтации», полагает газета.

Как напоминает издание, прошедший недавно саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее завершился без подписания финального коммюнике по причине разногласий между Китаем и США. А в июне этого года, уже находясь на борту своего самолёта, Дональд Трамп отозвал свою подпись под итоговым заявлением саммита «Большой семёрки» в Канаде. «Эти два прецедента не выходят из головы каждого из дипломатов за три дня до саммита в Буэнос-Айресе», — отмечает издание.