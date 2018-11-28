WP: Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за «агрессии» России

Президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post пригрозил отменить запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 из-за морского инцидента между Россией и Украиной.

На вопрос о том, имел ли российский лидер право «захватывать» три украинских корабля и их экипажи в Чёрном море, Трамп ответил, что ждёт полного отчёта по этому инциденту от своей команды по национальной безопасности.

«Он (отчёт. — ИноТВ) будет иметь крайне определяющий характер, — сказал Трамп. — Возможно, я даже не буду проводить эту встречу».

Когда ему был задан вопрос, является ли агрессия со стороны России — поводом для беспокойства для американского народа, Трамп выступил с более жёсткой критикой действий российского руководства, чем когда-либо ранее, указывает издание.

«Мне не нравится эта агрессия, — подчеркнул он. — Я вообще не хочу этой агрессии. Абсолютно. И, кстати говоря, Европе эта агрессия тоже должна быть не по душе. И Германии эта агрессия должна быть не по душе».

Касаясь темы «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера, Трамп заявил, что не намерен предпринимать шаги по его прекращению.

Трамп вновь усомнился в позиции ЦРУ, согласно которой убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи заказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

«Возможно, это сделал он, а, возможно, нет, — сказал Трамп. — Но он это отрицает. И его окружение это отрицает. И, кстати, ЦРУ также не говорит утвердительно, что это сделал он. Я не заявляю, что, по их словам, он этого не делал, но они не говорят это утвердительно».

Трамп отметил, что может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20, хотя пока никакой официальной встречи не было запланировано, отмечается в статье.