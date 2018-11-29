CNN: Кремль подтвердил встречу Путина с Трампом в Аргентине, несмотря на керченский инцидент

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что президенты России и США встретятся на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, передаёт CNN. Телеканал обращает внимание, что переговоры двух лидеров должны состояться на фоне инцидента в Азовском море, который на Западе считают «актом агрессии» со стороны Москвы.

Американский и российский президент встретятся на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом журналистам сообщили представители Кремля, передаёт CNN.

Ранее в интервью The Washington Post Дональд Трамп предположил, что он может отменить переговоры с Путиным. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе, когда российские корабли открыли огонь, а затем захватили три украинских суда. Западноевропейские лидеры сочли это столкновение актом агрессии со стороны Москвы, утверждает телеканал.

Пока администрация американского президента публично не анонсировала встречу и не ответила на запрос CNN. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белый дом подтвердил факт встречи, и рассказал о намеченных темах.

«В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать, как начать разговаривать по теме стратегической безопасности, двусторонних отношений, разоруженческой тематики, региональным конфликтам», — отметил Песков.

«Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это и невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, временные рамки для встречи достаточно жёсткие. Поэтому, как ожидается, сначала между Путиным и Трампом состоится непродолжительная беседа, а затем — американо-российские переговоры, которые могут продлиться около часа.

Если всё пройдёт, как запланировано, то эта будет первое продолжительное общение двух лидеров со времён июльского саммита в Хельсинки. Во время этой «широко осуждаемой» встречи американский президент отрёкся от выводов разведсообщества о «российском вмешательстве», чтобы «усилить отрицания Путина», обращает внимание CNN.

Джон Болтон заявил, что если два лидера встретятся, то Трамп с Путиным обсудят безопасность, контроль над вооружением и региональные проблемы. «Я думаю, это станет продолжением дискуссии, которая у них была в Хельсинки», — предположил советник Белого дома. При этом он не подтвердил, что лидеры двух стран будут говорить о ситуации на Украине.

Трамп прокомментировал столкновение в Азовском море только спустя сутки после инцидента. Отвечая на вопросы, президент сказал, что ему не нравится случившееся, но при этом дал понять, что виноватыми могут быть обе стороны, напоминает CNN.