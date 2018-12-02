TV5 Monde: Макрон пообещал наказать зачинщиков беспорядков во Франции

Беспорядки, в которые в субботу переросли акции движения «жёлтые жилеты» по всей Франции, обернулись серьёзным материальным ущербом — повреждена даже парижская Триумфальная арка, сообщает TV5 Monde. Как подчёркивается в сюжете издания, президент страны Эммануэль Макрон, в воскресенье лично побывавший на местах акций, чтобы оценить масштаб разрушений, заявил, что участники беспорядков добиваются лишь хаоса и пообещал, что они будут найдены и наказаны.

А мы возвращаемся к теме субботы, которую пока ещё не готова забыть Франция. Во многих местах страны — в том числе и в Париже — на фоне акций протеста «жёлтых жилетов» разразились беспорядки. На улицах происходили сцены настоящей партизанской войны — дошло до того, что министр иностранных дел не исключает введения чрезвычайного положения. Президент Макрон сегодня утром появился на площади Звезды, чтобы лично посмотреть на нанесённый ущерб. Репортаж Кантена Варлопа.



Одни встречали его гиканьем, другие — аплодисментами: едва вернувшись с саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, президент Макрон отправился смотреть на разрушения. Некоторые из «жёлтых жилетов» тоже вернулись сюда, но не чтобы громить, а чтобы выразить своё мнение.



МУЖЧИНА (показывая жилет с надписью «Макрон помогает сильным мира сего и презирает народ»): Я приходил сюда вчера, чтобы сказать то, что думаю. Вот так всё просто. Вот, что я думаю. И с моей точки зрения, в этом и заключается вся проблема — сильных мира сего, крупных бизнесменов, больших финансистов и самых богатых, как он сам говорил Лондону, он просто обожает, а вот народ — не только не любит, а презирает.



Президент подошёл к подножию Триумфальной арки и зашёл внутрь. Развороченные статуи, уничтоженные предметы обстановки — президент оценил ущерб, нанесённый хулиганами.



Триумфальную арку осквернили и снаружи — вот такими надписями. Сегодня утром их одну за другой смывали.



Республика запятнана, и Париж проснулся утром с больной головой. Некоторые французы до сих пор пребывают в состоянии шока.



ЖЕНЩИНА: Когда видишь столько горящих машин, становится очень, очень страшно.



И неудивительно — ведь прошлым вечером сцены партизанской войны на улицах города происходили одна за другой; вон он какой, дух революции. Вот «жёлтые жилеты» пытаются вырвать секцию забора в саду Тюильри — и вдруг секция поддаётся (и падает прямо на протестующих. — ИноТВ). Начинается тотальная паника; некоторые из «жёлтых жилетов» спасаются бегством, другие — пытаются найти помощь для пострадавших. Прежде чем забор убрали, проходит много минут; в итоге один из пострадавших оказывается в коме и его срочно увозят в больницу.



Беспорядки проходили на протяжении большей части вечера: толчея, разрушения, сожжённые машины… Многие предприятия также столкнулись с мародёрами — как, например, вот эта французская аптека.



ЖЕНЩИНА: Аптеку нашу взорвали. Случилось это, наверное, в районе четырёх тридцати или пяти часов — я именно в этот момент ушла. Не знаю, как было бы лучше — уйти или всё-таки остаться. Но, как бы то ни было, имидж для Франции в мире такие инциденты создают не очень хороший.



Президент отреагировал вчера вечером, пока ещё был в Аргентине.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Повинные в беспорядках не хотят перемен, им не нужны никакие улучшения — им нужен хаос. Они предают те принципы, на защиту которых они претендуют и которыми сами же манипулируют. Эти люди будут опознаны и привлечены за свои действия к ответственности перед судом.



Всего под стражей оказались 378 человек. Правительство Франции не исключает введения в стране чрезвычайного положения.



Дата выхода в эфир 02 декабря 2018 года.