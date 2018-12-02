Sky News: это революция — «жёлтые жилеты» не думают сдаваться

Новые протесты против повышения цен на топливо в Париже обернулись насилием, в результате которого уже есть пострадавшие, а счёт задержанных идёт на сотни, сообщает Sky News. Отмечается, что, несмотря на использование полицией слезоточивого газа, водомётов и шумовых гранат, протестующие не намерены отступать.

А теперь позвольте обратить ваше внимание на события в Париже, где десяток людей пострадали и, как только что сообщила полиция французской столицы, 205 человек были арестованы во время новых антиправительственных протестов с применением насилия. Отряды полиции по борьбе с уличными беспорядками использовали против тысяч протестующих, собравшихся на знаменитых Елисейских полях, слезоточивый газ, шумовые гранаты и водомёты. Наш старший корреспондент Иэн Вудс докладывает о последних событиях в Париже.



Призыв звучит как: «Макрон уходи!» Протесты начались ещё за несколько часов до начала официальной демонстрации. Участников акции не остановило множество полицейских специального назначения, как не убедили и слова Макрона в защиту своей политики.



Протестующий: Макрон — диктатор. Он крадёт всё у людей. Да здравствует революция!



ИЭН ВУДС, корреспондент Sky News: Это революция?



Протестующий: Революция. Это революция, хуже чем в 1968 году. Это начало революции.



ИЭН ВУДС: Чем закончится эта революция?



Протестующий: Она никогда не закончится. Если будет нужно, я и Рождество отпраздную на улицах. Мы остаёмся здесь и никуда не уйдём.



Всё началось с недовольства повышением налогов на дизельное топливо, которое привело к росту цен на него. «Gilet jaune», получившее своё название по флуоресцентному жилету, который должен надеть каждый протестующий, стало массовым движением, пользующимся колоссальной общественной поддержкой. Согласно последним опросам, это движение вдвое популярнее президента Макрона. Однако не все поддерживают применение насилия. Когда несколько человек начали выкапывать булыжники, чтобы кидать их в полицейских, среди протестующих нашлись те, кто потребовал это прекратить.



ИЭН ВУДС: По-видимому, полиция не возражает, чтобы протестующие собирались вокруг Триумфальной арки, но пускает слезоточивый газ, как только они пытаются пройти вниз по бульвару, ведущему к одной из главных достопримечательностей Франции. Полиция не позволит им пройти к Елисейским полям, которые сильно пострадали от беспорядков в прошлый раз.



Полиция вновь и вновь переходит в наступление, но каждый раз вынуждена отступить. Это, конечно, не совсем похоже на события на площади Тяньаньмэнь: активист попытался остановить не танк, а лишь экскаватор. Но несколько тысяч человек были полны решимости остаться, несмотря на то, что против них неоднократно использовали слезоточивый газ, а вокруг то и дело разрывались светошумовые гранаты.



Второй протестующий: Мы им больше не верим. И единственная мера, к которой они могут прибегнуть — послать на нас вот их (полицейских. — ИноТВ). Даже они больше не доверяют правительству. Мы говорили с ними, они сказали, что выполняют свой долг. Они обучены реагировать, когда их закидывают всякими камнями и осколками.



Водомёты используют ещё и в пожарных целях — чтобы потушить горящие заграждения.



ИЭН ВУДС: Думаете, президент Макрон слушает?



Третий протестующий: Думаю, да, но мы этого не знаем. Французы очень злы.



Четвёртый протестующий: Это ещё не конец. Движение продолжится.



Символ военного успеха Франции сам стал полем боя. Но граффити утверждают, что восторжествуют именно жёлтые жилеты.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2018 года.