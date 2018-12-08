France 24: французская полиция будет применять силу для задержания погромщиков

Французские силы правопорядка готовятся к акциям протеста, запланированным в Париже на выходные. Как передаёт France 24, безопасность французской столицы будут обеспечивать 5 тысяч полицейских и жандармов, и у большего числа полицейских будет приказ применять силу для задержания погромщиков.

У Триумфальной арки разворачиваются сцены насилия, а силы правопорядка оказались в затруднительном положении. В субботу в Париже стали очевидны пределы стратегии поддержания правопорядка. Некоторые осуждают излишнюю статичность полиции.

ДЕНИ ЖАКОБ, генеральный секретарь профсоюза «Альтернативная полиция»: Очень показательно то, как расположены транспортные средства. На сегодняшний день проблема состоит в том, что значительному количеству личного состава приказано просто стоять и охранять улицы или здания. Следовательно, при такой схеме эти подразделения в случае чего не имеют права перейти в наступление.

Руководству страны нравится идея более многочисленных подразделений, более способных к наступательным действиям. Такой план заготовлен на случай возникновения протестов в субботу. Министерство внутренних дел сообщает мало подробностей, но заявляет: «Методы работы будут пересмотрены, (силы правопорядка — ИноТВ) будут принципиально усилены, что позволит нам справиться с ситуацией, которой мы опасаемся».

На данный момент сообщается, что безопасность Парижа будут обеспечивать 5 тысяч полицейских и жандармов. Этого недостаточно, утверждает ряд профсоюзов. Они требуют поддержки со стороны армии.

ДАВИД ЛЕ БАР, генеральный секретарь профсоюза «Комиссары национальной полиции»: Перед лицом движения, которое обещает быть очень упорным, не следует исключать вариант привлечения военных. Если военные, к примеру, помогут нам в охране государственных учреждений, это освободит какое-то количество личного состава. Это вариант, над которым следует подумать.

На официальном уровне никаких мер в этом направлении не предпринималось. При таком многообразии протестующих французская концепция поддержания правопорядка, основанная на сдерживании, оказывается недостаточной.

ДАВИД ДЮФРЕН, автор книги «Поддержание порядка»: Это больше не опытные натренированные люди, это больше не бунтовщики, которые пришли только для того, чтобы устроить беспорядки, это… есть, конечно, и такие, но в этом также участвует часть народа.

У большего числа полицейских будет приказ применять силу для задержания погромщиков. У скольких именно? На данный момент никаких цифр не сообщается.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2018 года.