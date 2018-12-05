Французский эксперт: Путин побеждает потому, что лучше подкован в географии

Уступая Западу по многим показателям, Россия всё равно в последние годы раз за разом берёт над ним верх в геополитических конфликтах, пишет в своей статье для Le Figaro французский географ Лоран Шалар. По мнению эксперта, одна из главных причин такой «аномалии» в том, что российский президент Владимир Путин гораздо лучше западных конкурентов разбирается в географии и яснее видит геополитический расклад в мире.

С «вторжения» в Грузию в 2008 году Россия — «каким бы ни был имидж её правителей» — кажется, выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов, в которых участвует, включая «Украину, Сирию, брексит и американские выборы», несмотря на то, что она, пусть и обладая серьёзными козырями, «в теории» не должна быть в состоянии «навязывать другим свою волю настолько легко», пишет на страницах Le Figaro французский географ и сотрудник аналитического центра «Европейский центр иностранных дел» Лоран Шалар.



Пытаясь объяснить эту «аномалию», западное экспертное сообщество разделилось на два лагеря: «русофобское меньшинство» пытается преуменьшить российские успехи, тогда как другие аналитики — как русофилы, так и нет — выдвигают в качестве главных аргументов стабильность во власти, которая из-за «авторитарного характера установленного Владимиром Путиным режима» не сменяется каждые четыре-пять лет, а также — отсутствие сопротивления внешнеполитическому курсу со стороны публики, связанное прежде всего со «всеобщей ностальгией по ушедшей мощи СССР, служащей оправданием для неоэкспансионизма Москвы, который воспринимают в самой стране вовсе не как неоэкспансионизм, а как справедливое возвращение равновесия», рассуждает аналитик.



Меж тем, один фактор, оказывающий огромное влияние на геополитику и являющийся определяющим «для качества лидеров», эксперты почему-то обходят стороной, и этот фактор — подкованность в географии, продолжает эксперт. По мысли Шалара, стратегические успехи России связаны прежде всего с замечательным уровнем подготовки Владимира Путина в этой области знаний: российский лидер не только хорошо помнит политическую карту мира, но и держит в памяти все главные особенности стран. Так, в октябре 2017 года президент ярко продемонстрировал свою географическую искушённость, поправив своего министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, говорившего о перспективах экспорта свинины в Индонезию — Путин «с улыбкой» напомнил чиновнику, что в этой стране преобладает мусульманство.



Благодаря высокому качеству советского образования и подготовке в рядах КГБ, а также личному интересу к предмету (он, в частности, возглавляет попечительский совет Русского географического общества и иногда даже участвует в его заседаниях), Владимир Путин отлично знает мир и понимает доминирующие в главных государствах планеты взгляды, считает автор. «В отличие от своих западных коллег, он никогда не исходит из того принципа, что прочие правители мыслят так же, как он сам, и осознаёт, что образование и ментальность сильно разнятся в зависимости от культуры, — пишет он. — При помощи опутавшей весь мир шпионской сети — вероятно, самой крупной в мире — он имеет возможность всегда видеть шахматную доску международной политики на ход вперёд».



К несчастью, по сравнению с «тонким стратегом» Путиным, лидеры главных западных стран последних десяти лет неизбежно оказываются «полными профанами в географии», констатирует эксперт. На это есть две причины, и первая из них — плохое качество образования: к примеру, в США география не является обязательным предметом в средней школе, а во Франции имеет в «элитных» школах по сути второстепенный статус по сравнению с другими дисциплинами. Вторая же причина — это «тотальное равнодушие» большинства западных лидеров к географии — их куда больше заботят экономические и финансовые вопросы, а не такие «ничтожные» области, иронизирует Шалар.



«Напомним, что Николя Саркози и Джордж Буш в начале своего президентства не знали, в чём разница между суннитами и шиитами, что для их стран, демонстрировавших определённую склонность вмешиваться в дела других государств на Ближнем Востоке в итоге обернулось весьма трагичными последствиями, как об этом свидетельствовали катастрофические результаты их политики в регионе», — пишет эксперт. Нынешние лидеры не лучше — так, президент США Дональд Трамп путает Австралию с Австрией, а французский лидер Эммануэль Макрон постоянно допускает самые разные географические оплошности. По сравнению с Путиным им явно «не хватает веса» в познаниях в предмете, и российский лидер «наверняка находит очень забавной интеллектуальную пустоту своих конкурентов», предполагает географ.



В конечном счёте, слабый уровень географической подготовки западных лидеров оборачивается полным непониманием геостратегической обстановки в мире, и они поддаются влиянию лоббистов в правительстве, защищающих не государственные, а свои собственные интересы, предупреждает автор. А поскольку первые часто не совпадают со вторыми и к тому же варьируются в зависимости от региона, возникает ситуация, когда, к примеру, Франция борется с исламистами в Мали, а в Сирии считает их важными союзниками в борьбе против режима Башара Асада. В результате у Запада нет чёткой стратегии, рассчитанной на долгосрочную перспективу и определяющей, кто враг, а кто друг, и какие страны для сохранения в мире не стоит дестабилизировать, считает эксперт.



Это приводит к многочисленным геополитическим ошибкам, расплачиваться за которые приходится самим же западным странам, подчёркивает Шалар. Так, например, «Исламское государство»* возникло в результате «уничтожения» Ирака американцами в 2003-м и поддержки французами и англосаксами вооружённых повстанцев, воюющих против Асада, в 2011-м, убеждён он.



«Такое незнание территориальных реалий и объясняет почему мы во многих регионах мира отступаем под натиском русских, имеющих эффективную стратегию — несмотря на то, что в политическом, экономическом и военном плане мы самые сильные», — подытоживает географ.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.