National Interest: нельзя упускать из виду сотрудничество Москвы и Пекина

Многие годы российско-китайские партнёрские отношения считались незначительными, однако сегодня нельзя упускать из виду впечатляющую кривую роста сотрудничества между странами. Как пишет The National Interest, вместо того, чтобы играть геополитические игры, Пекин и Москва занимаются тем, что наращивают торговлю, развивают инфраструктуру и поднимают уровень жизни в регионах, которые долго обходили вниманием.

Злопыхателям китайско-российского партнерства следует призадуматься. Как пишет The National Interest, хотя торговля развивается отнюдь не блестяще, транспортные связи ограничены, военное сотрудничество носит символический характер, а в культурном смысле страны разделяет пропасть, однако упускать из виду впечатляющую кривую роста российско-китайских отношений было бы большой ошибкой.

Как продолжает издание, реестр недавних достижений и предстоящих свершений был опубликован в начале 2018 года в рамках Форума Северо-Восточной Азии, где основное внимание уделяется развитию связей между российским Дальним Востоком и северо-восточным Китаем. Исследование двух китайских ученых из Цзилиньского университета в Чанчуне получило государственное финансирование как «ключевой проект социальной науки» национального значения, что свидетельствует о живом интересе китайского государства. При том, что исследование в значительной степени опирается на русскоязычные источники, его авторы далеки от того, чтобы романтизировать российский Дальний Восток. Так, они справедливо отмечают, что для этого обширного края характерны такие сложности, как «суровые зимы, неразвитая инфраструктура, ограниченное экономическое развитие, тяжелые жизненные условия и отток населения». Вместе с тем они отмечают серьёзные проблемы северо-восточного Китая, в том числе «низкий уровень маркетизации» и «упадок промышленной базы».

Согласно этому исследованию, для обеих стран переломным стал 2012 год. В России Путин разрекламировал миру Владивосток, назначив город хозяином форума АТЭС и расхвалив Дальний Восток как ворота для торговли между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. В то же самое время Китайский национальный комитет по реформам в рамках 12-й пятилетки приступил к программе «Активное продвижение Северо-Востока», чтобы растормошить сонную периферию.

После этого в оба региона хлынули инвестиции. И в своей совокупности меры, направленные на открытие ряда перекрестных торговых коридоров между северо-восточным Китаем и Дальним Востоком, могут изменить регион решительнейшим образом. Близится к завершению строительство двух стратегических мостов. Кроме того, помимо укрепления связей Дальнего Востока с Китаем есть надежда, что этот шаг придаст импульс развитию старой Байкало-Амурской магистрали. На разных этапах планирования находится и ряд других важных торговых путей между регионами: например, международный транспортный коридор Китай — Монголия — Россия.

Однако наиболее значительным из всех обсуждаемых проектов являются два коридора, получивших название «Приморье-1» и «Приморье-2». Ожидается, что они обеспечат прямой путь из разных частей северо-восточного Китая во Владивосток. Провинции Цзилинь и Хэйлунцзян, лишенные выхода к морю, смогут воспользоваться этими линиями для развития международных торговых связей. Для России эти проекты будут иметь «огромное стратегическое значение», отмечают китайские аналитики.

Ещё один торговый коридор, упомянутый в китайском анализе как инструмент для укрепления связей между Дальним Востоком и северо-восточным Китаем, — Северный морской путь, который в ближайшие годы станет ещё одним важнейшим столпом сотрудничества между Дальним Востоком и северо-восточным Китаем.

Как отмечает автор статьи, энергетика по-прежнему является ключевым моментом, объединяющим Россию и Китай, — и продолжит быть таковым. Газопровод «Сила Сибири» будет завершён в 2019 году. По нему газ будет поступать в три северо-восточные провинции Китая. Кроме того, он обеспечит энергией Внутреннюю Монголию, Хэбэй, Тяньцзинь, Цзянсу и Шанхай. Кроме того, китайский капитал сыграл ключевую роль в строительстве энергетической инфраструктуры на российском Дальнем Востоке — к примеру, Амурского газоперерабатывающего завода, строительство которого началось в 2017 году. Кроме того, азиатские гиганты увеличили экспорт нефти, построив ещё один трубопровод в дополнение к первому, запущенному в 2011 году.

Но двусторонние отношения вращаются не только вокруг энергетики. В последние годы многие отмечают, что Россия может вернуть себе звание «продовольственной сверхдержавы» — этому способствуют санкции за Крым, с одной стороны, и американо-китайская торговая война, с другой.

Однако, заключает автор статьи, США не стоит волноваться из-за вышеупомянутых планов. При том, что активное развитие российско-китайского военного сотрудничества полностью исключать нельзя, признаков полномасштабной милитаризации двусторонних отношений наблюдается относительно мало. В настоящий момент приоритетом для Москвы и Пекина является скорее экономическое развитие. Но постоянными разговорами о китайско-российской угрозе американские стратеги, напротив, могут лишь подтолкнуть своих коллег из России и Китая рассмотреть варианты военного сотрудничества подробнее.

«Вместо того, чтобы играть в детские геополитические игры, Пекин и Москва занимаются тем, что наращивают торговлю, развивают инфраструктуру и поднимают уровень жизни в регионах, которые долго обходили вниманием», — подводит итог автор материала.