Handelsblatt Оригинал

Handelsblatt: Зигмар Габриэль предупредил об опасности возникновения нового миропорядка

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В своей книге бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказался об Америке, которую он назвал «супердержавой-мошенницей», об отчуждении России и Запада и о претензиях Китая на мировое господство. Как пояснил экс-дипломат изданию Handelsblatt, после ухода США с авансцены мировой политики образовавшийся вакуум пытаются занять такие страны как Китай, Турция, Иран или Россия, которые стремятся изменить нынешний миропорядок
Handelsblatt: Зигмар Габриэль предупредил об опасности возникновения нового миропорядка
Reuters

Одно из главных преимуществ, которое получает человек, покинувший пост главы МИД Германии, состоит в том, что у него появляется намного больше свободного времени. Как пишет Handelsblatt, Зигмар Габриэль только что вернулся из США, где провел целых четыре недели — в качестве доцента Гарвардского университета, и именно на это время пришлись промежуточные выборы в американский конгресс.

Габриэль много путешествовал по стране, прежде всего, по штату Западная Виргиния, где на протяжении нескольких десятилетий правили демократы. Однако на президентских выборах 2016 года победу в этом штате одержал Дональд Трамп. По словам Габриэля, Трамп стал главной причиной, которая сподвигла его написать новую книгу. Она называется «Смена времен в мировой политике», и в ней Габриэль написал об Америке, которую он назвал «сверхдержавой-мошенницей», об отчуждении России и Запада и о претензиях Китая на мировое господство. 

На Трампа Габриэль, по собственному признанию, смотрит со смешанными чувствами: с одной стороны, с восхищением, а с другой — с ужасом. 
 
«Он попросту переступает через всё, что до сих пор считалось правильным. Вопреки всяким теориям, он грубо воплощает в жизнь то, о чем говорил перед выборами»— считает экс-глава МИД.
 
По словам Габриэля, у Трампа вряд ли стоит чему-то учиться, но в то же время надо понимать, что нельзя просто молчать, когда ты чем-то недоволен. При этом Габриэль с большим скепсисом смотрит на глубокий раскол американского общества. По его словам, в Западной Виргинии ему встретилась официантка, которая раньше работала в банке, а теперь вынуждена трудиться шесть дней в неделю по 10 часов в день.
 
«Она зарабатывает 1350 долларов, из которых потом вынуждена платить 375 долларов за медицинскую страховку», — сказал Габриэль. 
 
По его мнению, после промежуточных выборов президент США находится в идеальной позиции. Если законы, которые он продвигает, будут отклонены, он всегда сможет указывать на демократов, которые ему мешают. «Он мыслит исключительно категориями «друг-враг» и знает только конфронтацию», — подчеркнул Габриэль и добавил, что особенно это касается Китая.
 
«Для Трампа мир — это арена, полоса препятствий», — уверен немецкий политик.
 
По мнению Габриэля, постепенный уход США с авансцены мировой политики начался еще при Бараке Обаме, и теперь образовавшийся вакуум пытаются занять такие страны как Китай, Турция, Иран или Россия.  Все эти страны настаивают на «многосторонности à la carte» — и не хотят глобальных соглашений. 
 
«Это в значительной степени ревизионистские силы, стремящиеся изменить нынешний миропорядок», — пояснил он.
 
Европе необходимо прямо сейчас давать ответы на вызовы, исходящие от Китая, поверить в себя и пойти на определенные риски, убеждён Габриэль, а в противном случае историки назовут нынешние времена «временами ухода Европы из мировой истории».
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Handelsblatt Германия Европа
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