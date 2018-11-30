Handelsblatt: Зигмар Габриэль предупредил об опасности возникновения нового миропорядка

В своей книге бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказался об Америке, которую он назвал «супердержавой-мошенницей», об отчуждении России и Запада и о претензиях Китая на мировое господство. Как пояснил экс-дипломат изданию Handelsblatt, после ухода США с авансцены мировой политики образовавшийся вакуум пытаются занять такие страны как Китай, Турция, Иран или Россия, которые стремятся изменить нынешний миропорядок

Одно из главных преимуществ, которое получает человек, покинувший пост главы МИД Германии, состоит в том, что у него появляется намного больше свободного времени. Как пишет Handelsblatt, Зигмар Габриэль только что вернулся из США, где провел целых четыре недели — в качестве доцента Гарвардского университета, и именно на это время пришлись промежуточные выборы в американский конгресс.

Габриэль много путешествовал по стране, прежде всего, по штату Западная Виргиния, где на протяжении нескольких десятилетий правили демократы. Однако на президентских выборах 2016 года победу в этом штате одержал Дональд Трамп. По словам Габриэля, Трамп стал главной причиной, которая сподвигла его написать новую книгу. Она называется «Смена времен в мировой политике», и в ней Габриэль написал об Америке, которую он назвал «сверхдержавой-мошенницей», об отчуждении России и Запада и о претензиях Китая на мировое господство.

На Трампа Габриэль, по собственному признанию, смотрит со смешанными чувствами: с одной стороны, с восхищением, а с другой — с ужасом.

«Он попросту переступает через всё, что до сих пор считалось правильным. Вопреки всяким теориям, он грубо воплощает в жизнь то, о чем говорил перед выборами»— считает экс-глава МИД.

По словам Габриэля, у Трампа вряд ли стоит чему-то учиться, но в то же время надо понимать, что нельзя просто молчать, когда ты чем-то недоволен. При этом Габриэль с большим скепсисом смотрит на глубокий раскол американского общества. По его словам, в Западной Виргинии ему встретилась официантка, которая раньше работала в банке, а теперь вынуждена трудиться шесть дней в неделю по 10 часов в день.

«Она зарабатывает 1350 долларов, из которых потом вынуждена платить 375 долларов за медицинскую страховку», — сказал Габриэль.

По его мнению, после промежуточных выборов президент США находится в идеальной позиции. Если законы, которые он продвигает, будут отклонены, он всегда сможет указывать на демократов, которые ему мешают. «Он мыслит исключительно категориями «друг-враг» и знает только конфронтацию», — подчеркнул Габриэль и добавил, что особенно это касается Китая.

«Для Трампа мир — это арена, полоса препятствий», — уверен немецкий политик.

По мнению Габриэля, постепенный уход США с авансцены мировой политики начался еще при Бараке Обаме, и теперь образовавшийся вакуум пытаются занять такие страны как Китай, Турция, Иран или Россия. Все эти страны настаивают на «многосторонности à la carte» — и не хотят глобальных соглашений.

«Это в значительной степени ревизионистские силы, стремящиеся изменить нынешний миропорядок», — пояснил он.

Европе необходимо прямо сейчас давать ответы на вызовы, исходящие от Китая, поверить в себя и пойти на определенные риски, убеждён Габриэль, а в противном случае историки назовут нынешние времена «временами ухода Европы из мировой истории».