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Глава МИД Чехии назвал Россию опасной не только для Праги, но и для всего ЕС

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил в интервью Чешскому радио, что действия России несут в себе угрозу не только для его страны, но и для других государств Европейского союза. Объяснил свою позицию он тем, что Россия, по его словам, занимается распространением дезинформации и использует инструменты гибридной войны.
Глава МИД Чехии назвал Россию опасной не только для Праги, но и для всего ЕС
Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию «опасной». В интервью Чешскому радио он заявил, что Москва ведёт всё более жёсткую политику и представляет собой опасность, поскольку занимается распространением дезинформации и использует различные гибридные угрозы.

По словам министра, который занял этот пост лишь месяц назад, Россия опасна не только для Чехии, но и для других государств Европейского союза. И потому, настаивает он, сообщения чешской разведки о том, какую угрозу представляет Москва, нужно воспринимать очень серьёзно.

Петршичек отметил, что Чехия не должна «смирно сидеть и ждать», но ей нужно более эффективно бороться с такими угрозами. По его словам, необходимо наращивать стратегические коммуникации и борьбу против дезинформации в рамках ЕС.

 

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