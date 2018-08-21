Le Figaro: через 50 лет после «Пражской весны» чехов беспокоит не российская угроза, а «антицивилизация»

После «Пражской весны», когда Советский Союз с помощью танков подавил реформы в Чехословакии, многие в Чехии считали, что главная угроза для страны исходит от Москвы. Однако в последнее время президент Чехии Милош Земан часто высказывает пророссийские взгляды, и при этом сами чехи его поддерживают, пишет Le Figaro.

В коллективном бессознательном у чехов на протяжении всей второй половины XX века главный враг находился в Москве, пишет Le Figaro. И травматичными для них были две даты: 1948 и 1968 годы. Так, в феврале 1948-го Сталин приказал чешской Компартии саботировать объединённое правительство и силой забрать власть, утверждает автор колонки Рено Жирар. А 21 августа 1968 года в Чехословакию зашли танки, «чтобы убить ветер свободы «Пражской весны».

И если в 1948 году немалая часть чешской элиты была на стороне коммунистической идеологии, то 20 лет спустя практически все интеллектуалы выступали за реформы. Но после обоих событий тем, кто был не согласен с исходом, пришлось уехать или покинуть свою работу преподавателя, учёного или журналиста, пишет ведущий колонки. Так случилось и с нынешним президентом Милошем Земаном, которого исключили из Коммунистической партии за оппозицию. В дальнейшем он принимал участие в «бархатной революции» 1989 года и выигрывал выборы в составе Социал-демократической партии.

За время своей карьеры Земан с успехом добивался присоединения Чехии к НАТО и к Евросоюзу. Кроме того, после присоединения Крыма к России он открыто призывал к превентивному размещению сил НАТО на западе Украины. «Так что Земан явно не пешка Кремля», — делает вывод автор статьи.

Но при этом он систематически отказывается выступать против России, отмечает автор колонки. Так, 9 мая 2015 года он отправился на парад в Москву, а на критику в свой адрес отвечал, что, именно благодаря русским, чехам не приходится салютовать сейчас Гитлеру. В 2017 году, приехав в Россию вместе с чешскими бизнесменами, он заявил, что будущее Евросоюза в добрых отношениях с Россией. И, несмотря на его пророссийские взгляды, Земана переизбрали в январе 2018 года.

«Как объяснить такой стратегический поворот внутри чешского народа, который всё же остаётся тесно связан с Европейским союзом? — задаётся вопросом автор статьи. — Чехи не считают Россию своим главным врагом». «Враг — это эта антицивилизация, которая простирается от Северной Африки до Индонезии. Два миллиарда людей живут там, и финансируется она частично от продажи нефти, а частично — через наркотрафик», — заявил Земан ещё в 2011 году.

Автор статьи поясняет: как и другие страны Восточной Европы, Чехия напугана проблемами, которые в Западной Европе вызваны притоком мигрантов-мусульман. Поэтому они и отказываются принимать приезжих у себя — чего требует от них Франция и Германия. «Между 1968 и 2018 годом ощущение опасности из-за рубежа полностью изменилось внутри чешского населения», — делает вывод Le Figaro.