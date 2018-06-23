Handelsblatt: чехи всё больше разочаровываются в ЕС и восхищаются Россией

Около половины чехов считают, что Россия и Владимир Путин «могут стать их союзниками в борьбе против ЕС, который принуждает к отказу от традиционных ценностей», пишет Handelsblatt. По мнению экспертов, нынешний политический расклад сил в Чехии, с «пророссийским» президентом Земаном, а также «пророссийским» курсом коммунистов и правых, может в перспективе отразиться на внешней политике Праги.

В последние годы престиж ЕС в Чехии сильно понизился и достиг минимума среди стран бывшего Восточного блока, пишет журналист Handelsbaltt Юлиан Хайсслер. «Позитивно к Евросоюзу относится менее трети населения», — отмечает автор. В то же время в Чехии растёт уровень поддержки России, которая после развала СССР воспринималась в основном как противник.

Сегодня для большинства чехов Россия представляется «потенциальным партнёром в борьбе за культурную идентичность Европы». «Многие чехи относятся к Западу скептически, прежде всего в социальных вопросах», — заявил политолог из Карлова университета в Праге Радек Бубен. Россия становится «примером для подражания», так как Владимир Путин позиционирует себя «защитником этнически и религиозно гомогенной Европы».

Согласно прошлогоднему опросу Международного республиканского института, почти 40% чехов считают, что Россия и Путин могут быть «союзниками против ЕС, который принуждает нас отказаться от наших ценностей». «Наше центральное положение в Европе внушает многим, что мы можем выбирать лучшее с обеих сторон», — отметил сотрудник Пражского института исследований безопасности Йонас Сыроватка.

Это не прошло незамеченным Кремлём, который стремится к тому, чтобы события в Чехии развивались в «выгодном ему направлении». По данным чешских спецслужб, посредством СМИ Россия пытается «оказать влияние на чувства и мышление чешской аудитории». «В стране есть более 40 веб-сайтов, которые связаны с Россией и регулярно распространяют дезинформацию. Новости, которые они распространяют, часто направлены против ЕС, против иностранцев и поддерживают Россию, например, в украинском конфликте и в Крыму», — заявил сотрудник исследовательского института AMO Павел Хавличек. Как пишет автор материала, это поддерживается президентом Чехии Милошем Земаном, который всё больше позиционирует себя как «пророссийского политика».

По данным Хайсслера, ближайший советник Земана в 1990-е годы работал в Москве и до того как начал сотрудничество с Земаном, создал в Чехии дочернюю фирму российского концерна «Лукойл». Помимо этого, пророссийские настроения сильны в Чехии среди коммунистов и «правых популистов», которые входят в правительство Праги.

«Последствия этого нового расклада уже ощутимы.Недавно депутаты должны были принять решение об отправке чешских войск в Прибалтику для участия в операции НАТО, однако коммунисты и правые начали оказывать давление на премьер-министра Бабиша, чтобы тот отказался от этого решения», — пишет автор материала.

Несмотря на безрезультатность действий «пророссийских политиков», эти тенденции связаны с «риском», считает Хавличек. «Премьер-министр не пророссийский, однако нынешний политический расклад с Земаном на посту президента и коммунистическим большинством в парламенте может в среднесрочной перспективе отразиться на внешней политике Чехии», — резюмировал эксперт.