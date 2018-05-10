ZDF: отношения с Россией — ахиллесова пята дружбы Польши и Чехии

На предстоящей встрече польский президент Анджей Дуда и его чешский коллега Милош Земан обсудят много тем, в большинстве которых придерживаются единых взглядов, сообщает немецкий телеканал ZDF на своём сайте. Сильнее всего их объединяет противостояние с Брюсселем, отмечает автор статьи. Но в вопросе отношений с Москвой позиции Варшавы и Праги крайне противоположны.
Польский президент Анджей Дуда встречается со своим чешским коллегой Милошем Земаном, сообщает немецкий телеканал ZDF на своём сайте. Список тем для обсуждения очень длинный, отмечает автор статьи: экономические отношения двух стран, миграционный кризис, гегемония Брюсселя и, конечно же, актуальная роль России и США в геополитике.
На данный момент Польша и Чехия стараются держаться вместе, особенно в противостоянии с ЕС, продолжает немецкий журналист. Вместе с Венгрией и Словакией Вышеградская группа стремится к усилению своей роли в Евросоюзе и НАТО. В вопросах миграционной политики Дуда и Земан придерживаются единого мнения: они убеждены, что квотирование беженцев недопустимо. Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что мигранты привозят в страну болезни и паразитов, а Земан назвал всё происходящее «организованным вторжением».
Также Варшава и Прага одинаково мыслят в вопросах, касающихся верховенства права, отмечает ZDF. После победы на выборах национал-консервативные силы в Польше приступили к переустройству государства. Они заблокировали деятельность конституционного суда, подчинили общественно-правовое телевидение правительственной линии, а также приняли ряд судебных реформ, расширяющих полномочия исполнительной власти.
Впрочем, отношения с Москвой остаются «ахиллесовой пятой» в дружбе Праги и Варшавы. В этом вопросе страны придерживаются крайне противоположных мнений. Милош Земан поддерживает с Путиным тесные отношения. Местные консерваторы и либералы этого не одобряют, но сам президент обосновывает свою позицию экономическими интересами страны. По этой же причине глава Чехии выступает за отмену антироссийских санкций. В своё время он даже заявил, что «аннексия» Крыма — это уже «свершившийся факт», напоминает телеканал.
Для Польши же Россия — «вечный враг, вечная угроза». В украинском кризисе Варшава всегда выступала на стороне Киева, поэтому польским властям чуждо двойственное отношение Чехии к России. Дуда и Земан также собираются обсудить роль Кремля в нынешней геополитической ситуации. Также Польшу очень сильно беспокоит вопрос энергетической независимости от России. «Так что получается, что список тем для обсуждения между друзьями-соседями не только длинный — двух президентов также ожидает ряд ловушек», — заключает автор.
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