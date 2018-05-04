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Милош Земан: «Новичок» производился и испытывался в Чехии

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Президент Чешской Республики Милош Земан подтвердил, что нервно-паралитический агент семейства «Новичок» производился и испытывался в Чехии, сообщает Prague Daily Monitor. По словам главы Чехии, такой вывод он сделал на основании материалов военной разведки, несмотря на то что гражданская служба контрразведки эту информацию не подтвердила.
Милош Земан: «Новичок» производился и испытывался в Чехии
Reuters

По словам президента Чешской республики Милоша Земана, нервно-паралитическое вещество «Новичок», предположительно использованное для отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в небольших количествах производилось и испытывалось в Чехии, после чего было уничтожено, сообщает Prague Daily Monitor.

Такой вывод глава Чехии сделал на основании доклада военной разведки, в котором сообщалось, что вещество А-230, аналогичное агенту «Новичок», разрабатывалось с целью испытаний в НИИ Минобороны в Брно. При этом, по словам президента, гражданская служба контрразведки СБИ пришла к заключению, что испытываемое вещество было не «Новичком», а агентом А-324, однако изучив доклады, представленные двумя спецслужбами, Земан согласился с выводами военной разведки.

«Я сделал вывод, что у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован «Новичок», а потом уничтожен», — заявил Земан, добавив, что «было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было».
 
Как напоминает издание, ранее о чешском происхождении «Новичка» заявляла Россия. Однако правительство Чешской Республики, включая премьер-министра страны Андрея Бабиша, а также военные эксперты и представители Института ядерной безопасности утверждали, что в Чехии это отравляющее вещество никогда не производилось.
 
Как отметил президент, внутри чешских вооружённых сил существует «превосходное» подразделение противохимической обороны, поэтому разработка опасных веществ понятна и необходима. 
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источник
Prague Daily Monitor Чешская Республика Европа
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Милош Земан отравление президент разведка Сергей Скрипаль химическое оружие Чехия
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