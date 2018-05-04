Милош Земан: «Новичок» производился и испытывался в Чехии

Президент Чешской Республики Милош Земан подтвердил, что нервно-паралитический агент семейства «Новичок» производился и испытывался в Чехии, сообщает Prague Daily Monitor. По словам главы Чехии, такой вывод он сделал на основании материалов военной разведки, несмотря на то что гражданская служба контрразведки эту информацию не подтвердила.

По словам президента Чешской республики Милоша Земана, нервно-паралитическое вещество «Новичок», предположительно использованное для отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в небольших количествах производилось и испытывалось в Чехии, после чего было уничтожено, сообщает Prague Daily Monitor.

Такой вывод глава Чехии сделал на основании доклада военной разведки, в котором сообщалось, что вещество А-230, аналогичное агенту «Новичок», разрабатывалось с целью испытаний в НИИ Минобороны в Брно. При этом, по словам президента, гражданская служба контрразведки СБИ пришла к заключению, что испытываемое вещество было не «Новичком», а агентом А-324, однако изучив доклады, представленные двумя спецслужбами, Земан согласился с выводами военной разведки.

«Я сделал вывод, что у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован «Новичок», а потом уничтожен», — заявил Земан, добавив, что «было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было».

Как напоминает издание, ранее о чешском происхождении «Новичка» заявляла Россия. Однако правительство Чешской Республики, включая премьер-министра страны Андрея Бабиша, а также военные эксперты и представители Института ядерной безопасности утверждали, что в Чехии это отравляющее вещество никогда не производилось.

Как отметил президент, внутри чешских вооружённых сил существует «превосходное» подразделение противохимической обороны, поэтому разработка опасных веществ понятна и необходима.