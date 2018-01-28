Telegraph: победа Земана — удар для сторонников проевропейской Чехии

Милош Земан, который не скрывает своих симпатий к России, был во второй раз избран президентом Чешской республики, пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, победа политика расстроит многих чехов, которые рассчитывали на дальнейшее сближение их страны с ЕС.
«Пророссийский кандидат» Милош Земан был переизбран президентом Чехии. Во втором туре он набрал 51,5% голосов, получив незначительный перевес над своим соперником, профессором химии Иржи Драгошем, пишет The Daily Telegraph.
По мнению издания, победа Земана «стала ударом» для чехов, которые надеялись, что их страна займёт более проевропейскую позицию. Либерал Драгош, ратовавший за более тесное сближение с ЕС, признал поражение, но пообещал активно участвовать в общественной жизни.
Возможно, на выборах в пользу действующего президента сыграла его репутация прямолинейного человека. Впрочем, многие чехи считают, что своей манерой выражаться Земан «оскорбляет занимаемую им должность», утверждает издание.
Между тем второй срок Земана может подпортить отношения его страны с Брюсселем. Хотя власть чешского президента ограничена, он привлекает к себе внимание откровенной критикой ЕС и «решительными пророссийскими взглядами», отмечает издание.
Земан также известен, как последовательный противник мусульманской иммиграции в Европу и Чешскую республику. Поэтому его победа усилит «глубокий раскол» внутри ЕС, укрепив позиции Польши и Венгрии.
Эти страны, которые управляются популистскими и националистическими правительствами, выступают категорически против усиления евроинтеграции и предлагаемых Брюсселем миграционных квот. Поэтому Варшава и Будапешт будут приветствовать сохранение у власти их чешского «союзника», полагает издание.
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