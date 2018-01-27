«Экс-агент СССР» и «троянский конь Кремля»: Die Presse рассказала о «грязной» предвыборной борьбе в Чехии

Президентская гонка в Чехии в этом году выдалась «необычайно грязной», пишет Die Presse. Два главных кандидата, действующий глава государства Милош Земан и его соперник Иржи Драхош обвиняют друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах. И точку в этом должен поставить второй тур выборов, рассуждает издание.

Второй тур должен поставить точку в «необычайно грязной предвыборной борьбе» между нынешним президентом Милошом Земаном и его соперником Иржи Драхошем за пост главы государства, сообщает Die Presse. На заключительном этапе гонки широко обсуждалась возможность того, что Кремль обеспечивает Земану финансовую поддержку. Однако сам он всё отрицает. «Для гражданина Чехии это оскорбление», — сказал 73-летний политик.



Драхош же считает вполне «логичным» участие российских спецслужб в избирательной кампании действующего президента. «Для режима Владимира Путина НАТО — самый большой враг, а мы часть НАТО», — пояснил он. Земан же в ответ обвинил его в попытках манипулировать гражданами Чехии.



Впрочем, некоторые аналитики полагают, что утверждения Драхоша звучат вполне правдоподобно. Эксперт по безопасности и бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор считает, что вмешательства российских спецслужб не стоит исключать.



Находящийся в Праге исследовательский институт «Европейские ценности» даже назвал Земана «троянским конём Кремля» и обвинил в том, что он занимается пропагандой в пользу России внутри страны и за её пределами, а также поддерживает сайты, распространяющие фейки и дезинформацию.



В ходе предвыборной борьбы прозвучало очень много ложных сообщений, продолжает издание. К примеру, Земан назвал наплыв беженцев в Европу «организованным вторжением» и сказал, что мусульмане «не способны интегрироваться». Драхош же, напротив, считает, что Чехия достаточно сильна, чтобы принять требуемое количество беженцев.



В ответ на это на предвыборных плакатах Земана появилась надпись: «Остановите иммигрантов и Драхоша. Это ваша страна! Голосуйте за Земана!» Также Драхошу пришлось опровергать обвинения в педофилии и в том, что раньше он был советским агентом, отмечает издание.