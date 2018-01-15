Euronews: чешский премьер призвал Милоша Земана стать лицом к Западу

Чешский премьер Андрей Бабиш проголосовал за Милоша Земана в ходе первого тура президентских выборов в стране и выразил ему поддержку перед вторым туром голосования. Однако, как передаёт Euronews, Бабиш призвал Земана ради победы повернуться лицом к Западу и чётко заявить о нежелании вести Чехию на Восток, в чём его постоянно упрекают.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш проголосовал за Милоша Земана в ходе первого тура президентских выборов в стране и выразил ему поддержку перед вторым туром голосования. Бабиш при этом отметил, что ожидает крайне непростую для действующего главы государства дуэль, в которой его соперником будет бывший президент Чешской академии наук прозападный политик Иржи Драгош, и призвал Земана ради победы самому повернуться лицом к Западу.

АНДРЕЙ БАБИШ, премьер-министр Чехии: Если он хочет победить во втором туре, то должен чётко заявить о нежелании вести Чехию на Восток, в чём его постоянно упрекают.

Взгляды Земана и Драгоша на внешнюю политику сильно различаются. Земан отказывается принимать в Чехии беженцев и называет контрпродуктивными антироссийские санкции, хотя и считает присоединение Крыма незаконным. Драгош допускает принятие части мигрантов и обещает вести более прозападную политику.

По итогам первого тура действующий президент набрал 38,5 процента голосов, его соперник — 26,5.

Четверо из кандидатов, сошедших с дистанции после первого тура, уже призвали голосовать против Земана. Статистики подсчитали, что если этому совету последуют все их сторонники, то новым президентом Чехии будет Драгош. Второй тур выборов пройдёт 26 и 27 января.

Дата выхода в эфир 14 января 2018 года.