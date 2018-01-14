WSJ: «партнёр Путина в Европе» одержал крупную победу в первом туре президентских выборов в Чехии

В Чехии завершился первый тур президентских выборов с одной из мировых держав в списке кандидатов — Россией, пишет The Wall Street Journal. Милош Земан, который зарекомендовал себя в качестве «партнёра Путина» в Европе и дорожит отношениями с Россией больше, чем с европейскими соседями, одержал крупную победу, набрав 40% голосов.

В эту пятницу и субботу в Чехии состоялся первый тур президентских выборов с одной из мировых держав в списке кандидатов — Россией. Как пишет The Wall Street Journal, президент Милош Земан, который зарекомендовал себя в качестве «партнёра Путина в Европе», рассчитывает на переизбрание.

По словам 73-летнего президента, отношения Чехии с Россией «в десять раз» важнее отношений с такими соседями, как Франция. Президент Чехии также предлагал жителям страны провести референдум о выходе из Евросоюза и НАТО.

Как сообщает американское издание, ссылаясь на Associated Press, Милош Земан одержал крупную победу в первом туре, набрав 40% голосов. Во втором туре выборов конкуренцию ему составит бывший президент национальной Академии наук 68-летний Иржи Драгош, который занимает более прозападные позиции.

В своём уважении к Путину Земан доходит до одобрения «аннексии Крыма» Россией и авиаударов по сирийским городам, что сбивает с толку многих чехов, но не является проблемой для его основных избирателей.

Решение ЕС о размещении тысяч беженцев в бывших коммунистических государствах, таких как Чехия, усилило ощущение, что у этих стран нет права голоса в «крупнейшем клубе Европы». И хотя большинство чехов положительно относятся к ЕС и не хотят выходить из него, многие выступают против более активного участия в ЕС, которое заключается в принятии европейской валюты или размещении беженцев.

По региональным меркам Земан входит в число наиболее открытых сторонников Путина. Он призывал Украину обменять свои претензии на Крым на российский газ. В интервью The Wall Street Journal в 2017 году он предлагал НАТО присоединиться к российско-американскому антитеррористическому союзу, пишет издание.