Чешский сенатор: не хочу ходить по улицам Украины, где при нынешнем режиме шествуют фашисты

Как считает чешский сенатор Ярослав Доубрава, ситуация вокруг Крыма и связанные с этим санкции — выдуманная проблема, которую Запад использует как инструмент давления на Россию. Между тем на Украине царит страшная бедность и правит «мафия, подконтрольная олигархам», а по улицам открыто маршируют радикалы с фашистскими наклонностями, но Запад это не беспокоит, подчеркнул политик в интервью Parlamentní Listy. Он также призвал всех оппонентов лично побывать в Крыму, чтобы объективно оценить ситуацию.

Радикалы на Украине на протяжении последних лет открыто демонстрируют свои фашистские наклонности, в то время как олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, а среди обычных людей царит страшная бедность, потому что все средства, направленные Киеву в качестве «финансовой помощи», провалились в «чёрную дыру» и уже вряд ли когда-нибудь вернутся, рассказал в интервью Parlamentní Listy чешский сенатор Ярослав Доубрава.

После очередного визита в Крым политик заявил, что считает необоснованной любую критику со стороны Киева и Запада в отношении референдума в Крыму. Доубрава также подчеркнул, что вообще не планирует приезжать на Украину, пока ситуация там не изменится, а также призвал представителей мирового сообщества вместо антироссийской «пропаганды» лично побывать на территории Крымского полуострова и узнать у крымчан, как изменилась их жизнь к лучшему после воссоединения с Россией.

Сам чешский сенатор недавно побывал в Крыму уже в третий раз и легко может сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что там происходило в «украинские времена», о которых он рассказывает без восторга, отмечается в статье. Его визиты на Крымский полуостров каждый раз вызывали волну ненависти и обвинения в «коллаборационизме», что Доубрава считает очевидной глупостью. «В сенате во время обсуждения вопроса об отправке наших военнослужащих в Прибалтику я услышал заявление министра обороны Мартина Стропницкого о том, что референдум в Крыму прошёл под прицелом у российских солдат. Я встал и призвал всех поехать и лично посмотреть на Крым, увидеть жизнь там, узнать, что люди думают о референдуме, какие там настроения. Но никто не решился сделать этого, а зря», — подчеркнул политик в беседе с корреспондентом Parlamentní Listy.

Он напомнил, что Крым вышел из состава Украины после законного референдума, на котором почти 97% граждан высказалось за присоединение к Российской Федерации, поэтому все разговоры о российской «аннексии» полуострова необоснованны. «Мои критики считают это нарушением международного права — и в качестве аргумента приводят Косово, которое было похищено у Сербии. Она заплатила жизнями десятков тысяч людей, погибших от американских бомбардировок, и никакого референдума не проводилось. Вот там была аннексия, а в Крыму — нет. И тут у критиков заканчиваются аргументы. Поэтому я равнодушен к подобного рода критике», — пояснил Доубрава.

После очередного визита чешского сенатора в Крым посольство Украины выразило официальный протест и потребовало его наказать. Узнав об этом, Доубрава написал письмо украинскому послу, но оно осталось без ответа. «Я отправил ему письмо, в котором заявил, что он глубоко заблуждается, вводит в заблуждение собственных сограждан и сбивает с толку чешские институты, утверждая, что я незаконно посетил Украину. Я написал послу, что ездил в Российскую Федерацию. Но посол мне до сих пор ничего не ответил», — констатировал сенатор в интервью Parlamentní Listy.

По его мнению, предложения «сурово наказать» тех, кто побывал в Крыму, и ввести против них персональные санкции выдвигают лишь «глупцы», поскольку подобные визиты являются частью сенаторской работы, хотя и осуществляются за собственный счёт. А вот те, кто ездит в Косово, действительно должен попасть под санкции, как и те, кто посещал «майдан» в Киеве, где произошёл неконституционный государственный переворот, подчеркнул Доубрава в беседе с корреспондентом: «Однако же, на удивление, Карела Шварценберга никто не критиковал за визит в Киев».

Стремление Запада ужесточить санкции — это очевидная глупость, и всем уже пора это понять, отметил чешский сенатор: «Всё время ходят разговоры об изоляции Крыма. Но недавно в аэропорту Симферополя я узнал, что раньше туда летало около миллиона человек, а теперь — все пять миллионов. Вот вам и подтверждение бессмысленности санкций». Он также рассказал, что ему довелось общаться с российскими предпринимателями, которые откровенно не хотят отмены санкций, поскольку уже научились на них неплохо зарабатывать: «Ведь представьте, насколько быстро в России удалось реструктурировать сельское хозяйство, и страна становится всё более самодостаточной. Это напоминает мне послевоенную ситуацию, когда США разбомбили все наши важнейшие заводы. Когда появился проект нефтепровода «Дружба», Запад грозился не продать трубы для него. Мы сами построили завод, где начали производить очень качественные трубы, но доставались они нам значительно дешевле, чем западные. Такой же эффект дали антироссийские санкции».

Доубрава напомнил, что ему впервые довелось побывать в Крыму вскоре после референдума, когда украинский президент Пётр Порошенко объявил о создании «бессмысленной» комиссии по возвращению Крыма Украине, и он смог лично побеседовать со многими местными жителями, чтобы узнать их мнение о происходящих переменах. «Я спрашивал в первую очередь молодёжь (потому что она всегда радикальнее) о том, что было бы, если бы Россия и Украина договорились, и Крым снова стал бы украинским. Первое, что сказали мне молодые люди: «Путин нас не отдаст!» Но я решился и всё же спросил ещё раз, что было бы, если бы стороны все же договорились? Они ответили: «Мы возьмём в руки оружие и будем защищаться. К Украине мы не вернёмся никогда. Только сейчас мы начинаем жить, а до сих пор только выживали!» Я осознал это со всей очевидностью и признаюсь, что недавний визит стал для меня очередным сюрпризом», — признался сенатор в интервью Parlamentní Listy.

По его словам, очень трудно было поверить, что всего за несколько лет можно было проделать такую огромную работу. «Меня поразил один только вид аэропорта Симферополя. Это нечто замечательное. Ремонтируются дороги, строятся новые школы. Возводятся и новые церкви, хотя я думаю, что это могло бы и подождать», — пояснил чешский политик. Он также рассказал, что когда приезжал в Крым в апреле, то не мог столько же путешествовать, как сейчас, потому что участвовал в экономическом форуме. Тогда он проживал в совершенно новом отеле, рядом с которым днём и ночью велись строительные работы, и по ночам звуки со стройки нарушали покой. Но когда сенатор подошёл к рабочим и спросил, ради чего они так трудятся без отдыха и перерывов, те ответили: «Мы наконец-то работаем для себя и хотим, чтобы здесь было хорошо как можно скорее», — говорится в статье.

Люди в Крыму сейчас явно намного счастливее, подчеркнул Доубрава: «Вспомните хотя бы мост, построенный в Крым. Великолепное сооружение, которое планировалось ещё во времена СССР. Но тогда в нём не было нужды, ведь попасть в Крым с континента можно было через Украину. Кто тогда мог предполагать, что американцам удастся развалить СССР?» По его мнению, заявления о том, что на полуострове якобы «притесняют меньшинства», являются лишь плодом западной и киевской пропаганды. В действительности даже крымские татары в основном довольны своим нынешним положением, рассказал Доубрава: «Ведь сейчас для них возводится огромная мечеть, о которой во времена Украины они могли только мечтать. Я разговаривал, например, со старостой Бахчисарая — и он, крымский татарин, сам рассказал мне, насколько улучшилось их положение».

Чешский политик также считает, что нет причин требовать от России каких-то «финансовых компенсаций» за Крым, поскольку Украина и так неплохо нажилась там за многие годы. «Из разговоров с простыми крымчанами мне известно, что Украина высасывала из Крыма все соки. Я видел прекрасные места с недостроенными отелями, домами и коттеджами. Местные мне говорили, что стройка остановилась в тот момент, когда Крым стал частью Украины. С тех пор все деньги, заработанные в Крыму, отправлялись в Киев. Поэтому, как мне кажется, для каких-то финансовых компенсаций нет никаких, даже малейших оснований. Украина уже заработала на Крыме огромные деньги», — заявил Доубрава в беседе с корреспондентом Parlamentní Listy.

По его мнению, отказ признать законность присоединения Крыма к России — это «выдуманная проблема», которую Запад использует как инструмент давления на Москву. «Всё дело — в востоке Украины. А ведь Донбасс предлагал Порошенко вариант решения их проблемы, предполагавший сохранение территориальной целостности Украины. Но Порошенко отказался», — отметил чешский политик. Однако если Порошенко надеется таким способом заручиться поддержкой Западной Украины на предстоящих президентских выборах в следующем году, он просчитается, уверен Доубрава: «Возможно, что, к его удивлению, там появятся конкурирующие кандидаты, с которыми он не считался. Я немного боюсь за судьбу этих конкурентов».

При этом в действительности никого на Западе не беспокоит тот факт, что на Украине произошёл жестокий государственный переворот, во время которого были убиты тысячи людей. Все лишь преследуют собственные интересы в политической игре, подчеркнул сенатор в интервью Parlamentní Listy: «Если бы не проблема «майдана», не санкции, то Запад ещё что-нибудь придумал бы. Сегодня экономика США стоит на глиняных ногах, потому что американцы печатают столько долларов, сколько им надо. При этом США видят возрождающуюся экономику России, которая вместе с Китаем представляет для Соединённых Штатов огромную угрозу. Я просто должен сказать, что Путин для России — божий дар».

Если говорить о прогнозах на будущее для Украины, то вырисовывается довольно безрадостная картина, полагает Доубрава: «Я вижу его в коричневых тонах. Барабаны и свистки. Всё то же, что украинские радикалы демонстрировали в последние несколько месяцев уже не раз. Их фашистские наклонности совершенно очевидны. Периферия там, вероятно, и не подозревает, что происходит, а большие города фашисты уже взяли под свой контроль». Он также признался, что не испытывает никакого желания посещать эту страну, пока власти там не поменяются: «При нынешнем украинском режиме я не собираюсь ехать на Украину. Я не хочу ходить по улицам, где шествуют фашисты, которые выкрикивают свои мерзости».

Как-то обнадёживает, наверное, лишь вероятность, что эти радикальные силы могут ополчиться друг на друга, считает чешский политик: «Честно говоря, всё дело в борьбе олигархов за финансовые потоки. На Украине царит страшная бедность. Мафия, подконтрольная олигархам, — уже украинская обыденность. И, к сожалению, всё это приходит и к нам, потому что те люди, которые приехали в Чехию от безысходности, чтобы работать и заработать хоть что-то, чтобы прокормить семьи, вдруг узнают, что должны платить этим бандитам за то, чтобы их семьи просто жили. Думаю, что в итоге эти группировки передерутся, но вопрос в том, что будет дальше». Он также отметил, что Запад, несмотря на свои обещания и финансовую помощь, не в состоянии принципиально изменить ситуацию: «Посмотрите, какие огромные деньги отправлялись на Украину! Куда они делись? Они помогли Украине? Нет! Эти деньги провалились в чёрную дыру, и я не думаю, что они когда-нибудь вернутся», — заключил Доубрава в беседе с корреспондентом Parlamentní Listy.