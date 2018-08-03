ЗН: МИД Украины сделал предупреждение словацкому депутату за визит в Крым

22:03
Один из пассажиров потерпевшего крушение в Мексике самолёта подал в суд на авиакомпанию
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта компании Aeromexico в районе аэропорта города Дуранго подал в суд на авиакомпанию.
21:59
«Зенит» проведёт игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на «Петровском»
Санкт-петербургский «Зенит» проведёт матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский».
21:57
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гроз и усиления ветра
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, ожидаемого в субботу, 4 августа. Об этом сообщает «Реальное время».
21:56
Российские семьи распорядились маткапиталом на 137 млрд рублей в первом полугодии
Российские семьи распорядились маткапиталом более чем на 137 млрд рублей в первые шесть месяцев 2018 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз ПФР.
21:56
В Калининградской области вынесли приговор по делу о вымогательстве у дайверов
Светлогорский городской суд Калининградской области вынес приговор по делу о вымогательстве у дайверов, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональную прокуратуру.
21:48
В полиции не смогли установить мотив стрелка из американского Лас-Вегаса
Представители правоохранительных органов США не смогли установить мотив Стивена Пэддока, открывшего стрельбу из окна гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе.
21:36
Число пострадавших от отравления на теплоходе в Ленинградской области превысило 150
Число пострадавших от отравления на теплоходе в Ленинградской области превысило 150 человек.
21:36
«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью во втором туре РПЛ
Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и казанским «Рубином» в Химках завершился ничьей.
21:31
В парке Горького установили 3D-копию «Девушки с веслом»
В парке Горького в Москве установили 3D-копию скульптуры «Девушка с веслом», сообщает портал мэра и правительства.
21:30
Вятский художественный музей имени Васнецовых в Кирове закрыли на ремонт
Вятский художественный музей имени Васнецовых в Кирове закрыли до 15 декабря 2018 года на ремонт, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
21:28
В Москве могут построить 58 станций метро до конца 2023 года
До конца 2023 года планируется построить 58 станций Московского метрополитена, сообщает m24.
21:21
Мужская сборная России по плаванию победила в эстафете вольным стилем на чемпионате Европы
Мужская сборная России по плаванию стала первой в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.
21:18
США обвинили Россию в нарушении резолюций СБ ООН по Северной Корее
Соединённые Штаты обвинили Россию в нарушении положений резолюций, принятых Советом Безопасности ООН по Северной Корее, в том числе в части запрета на использование рабочей силы из КНДР.
21:17
В Москве задержали женщину, подозреваемую в неисполнении обязанностей по воспитанию детей
В Москве задержали женщину, подозреваемую в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних сыновей, сообщает «Ридус».
21:16
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдёт 7—10 августа в Томской области
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдёт 7—10 августа в Томской области, сообщает kp.ru.
21:11
Сенаторы США считают необходимым ограничить право России в Интерполе на объявление в розыск
Сенаторы США считают необходимым ограничить право России на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе, сообщает ТАСС.
21:05
В МИД прокомментировали санкции США против российского банка «Агросоюз»
В МИД России прокомментировали санкции, введённые США в отношении российского банка «Агросоюз».
21:04
Помпео заявил, что Ким Чен Ын установит окончательный срок денуклеаризации КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сам установит окончательный срок денуклеаризации КНДР.
21:03
Бывший футболист «Локомотива» перешёл в румынский клуб
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Амир Натхо стал игроком румынского «Вииторула».
20:58
Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области
В Оренбургской области в результате ДТП с двумя автомобилями погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления МВД по региону.
20:47
Более 200 палестинцев получили ранения в ходе беспорядков на границе сектора Газа
Более 200 палестинцев получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщает WAFA.
20:42
Самолёт с телами погибших в ЦАР российских журналистов вылетел в Москву
Тела российских журналистов, погибших в ЦАР, отправлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву.
20:37
Дзюба, Смолов и Акинфеев вошли в рейтинг 50 российских звёзд спорта и шоу-бизнеса
Футболисты сборной России Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Игорь Акинфеев попали в список 50 звёзд отечественного спорта и шоу-бизнеса.
20:26
Семья российского лётчика Ярошенко отложила поездку в США
Семья российского лётчика Константина Ярошенко отложила поездку в США, где он отбывает 20-летнее наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу лётчика Викторию Ярошенко.
20:21
Дроботенко и Воробей отреагировали на сообщения о разводе Петросяна и Степаненко
Юморист Сергей Дроботенко в беседе с ФАН отреагировал на сообщения о разводе своих коллег Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
20:16
Подозреваемый в убийстве кардиолога Джорджа Буша — старшего совершил самоубийство
Джозеф Джеймс Паппас, подозреваемый в убийстве Марка Хауснехта, кардиолога бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — старшего, совершил самоубийство. Об этом сообщает Houston Chronicle со ссылкой на полицию.
20:14
«Газпром экспорт» стал спонсором австрийского клуба
Российская компания «Газпром экспорт» подписала контракт на пять лет с австрийским футбольным клубом «Аустрия» из Вены.
20:05
Грузовой космический корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю.
19:56
МИД: Россия и АСЕАН договорились о подготовке новой встречи лидеров
В МИД России заявили о достигнутой на министерской встрече в Сингапуре договорённости о встрече лидеров России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
19:52
Министр гражданской обороны Греции подал в отставку
Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за ситуации с лесными пожарами, бушующими в стране.
19:43
Пользователи Facebook сообщают о сбоях в работе соцсети
Пользователи сообщают о проблемах в работе социальной сети Facebook в США, Европе и России.
19:40
«Зенит» вернул стадион «Петровский» Санкт-Петербургу
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» вернул стадион «Петровский» в управление города после истечения договора аренды.
19:29
В ФНС заявили, что налоговый режим для самозанятых россиян снизит их налоговую нагрузку
Замруководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин рассказал, что сообщения некоторых СМИ относительно того, что разрабатываемый налоговый режим для самозанятых является новым налогом, неверно.
19:19
Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами Европы в миксте
Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали первыми в технической программе в миксте на чемпионате Европы по артистическому синхронному плаванию в Глазго.
19:13
Путин подписал закон о расширении перечня редких заболеваний
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о расширении перечня редких (орфанных) заболеваний.
19:08
«Спартак» призвал болельщиков воздержаться от посещения гостевого матча третьего квалификационного раунда ЛЧ в Греции
Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой не посещать игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК, которая пройдёт 8 августа в Салониках.
19:07
Авиашоу с участием лётчиков ВКС пройдёт 5 августа в Новосибирске
Авиашоу с участием лётчиков ВКС России пройдёт в воскресенье, 5 августа, на аэродроме Мочище в Новосибирске, сообщает «ВашГород.ру».
18:57
Назначен новый посол России в Македонии
Президент России Владимир Путин назначил замглавы департамента планирования МИД Сергея Баздникина новым послом в Македонии.
18:50
Ортега: Никарагуа — довольно безопасная страна
Президент Никарагуа Даниэль Ортега в разговоре с RT заявил, что страна, лидером которой он является, довольно безопасна.
18:43
Путин подписал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.
18:35
Богословская: не стала бы обвинять Лысенко в нарушении антидопинговых правил
Спортивный комментатор и бывшая чемпионка мира по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала отстранение от соревнований российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
18:32
В Новой Зеландии спасли заблокированного на протяжении недели в горах альпиниста
Альпинист Терри Харч из Австралии, который был заблокирован в горах Новой Зеландии на протяжении недели, спасён.
18:29
Путин подписал закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской империи
Президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
18:15
СМИ сообщили, что убитые в ЦАР российские журналисты говорили на языке нападавших
По данным портала Corbeau News, трое российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, могли говорить на языке напавших на них членов местных преступных группировок.
18:12
Чемпион мира по боксу Усик написал стихотворение об Украине
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по боксу Александр Усик прочитал стихотворение собственного сочинения об Украине.
18:05
В ЛНР заявили о подрыве разведгруппы украинских силовиков в нейтральной зоне Донбасса
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что разведгруппа украинских силовиков подорвалась в нейтральной зоне в Донбассе, при этом два человека погибли и двое получили ранения.
17:58
В «Москвариуме» родился дельфин-афалина
В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфин-афалина, сообщает портал мэра и правительства.
17:58
Экс-президент ВФЛА Балахничёв прокомментировал отстранение легкоатлета Лысенко
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что организация виновата в отстранении прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил.
17:57
В Турции приговорили причастных к теракту 2015 года к пожизненному сроку
Суд в Турции приговорил девятерых обвиняемых, проходящих по делу о теракте у железнодорожного вокзала Анкары, к пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщает Anadolu.
17:52
Сдавший ЕГЭ на 400 баллов выпускник школы поступил в МГУ
Сдавший ЕГЭ на 400 баллов выпускник московской школы поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ.