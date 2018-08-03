ЗН: МИД Украины сделал предупреждение словацкому депутату за визит в Крым

Министерство иностранных дел Украины вынесло предупреждение словацкому депутату Петеру Марчеку за посещение Крыма. Как передаёт «Зеркало недели», в ведомстве отметили, что действия депутата будут оценены должным образом и по ним примут соответствующие меры.

Министерство иностранных дел Украины вынесло предупреждение словацкому депутату Петеру Марчеку, который посетил Крым. Как пишет «Зеркало недели», в ведомстве отметили, что все его действия будут должным образом оценены и по ним примут соответствующие меры. Параллельно МИД заявил, что считает заявления Марчека об исторической принадлежности Крыма России совершенно ничтожными с правовой точки зрения.

«Все заявления господина Марчека о якобы принадлежности Крыма РФ и якобы восстановлении Москвой исторической справедливости в отношении Крыма являются ничтожными с правовой точки зрения. Безусловно, Украина предпримет соответствующие меры реагирования на нарушение нашего законодательства, а депутат Марчек был предупреждён украинской стороной о последствиях совершённых им шагов», — заявила спикер МИД Марьяна Беца.

При этом, как отметила Беца, украинская сторона не считает посещение «оккупированного полуострова группой прокремлёвских словацких бизнесменов» во главе с Марчеком проявлением изменения политики Словакии в отношении Украины.

«Действия депутата Марчека противоречат официальной позиции Словакии относительно статуса Крыма. Словацкая сторона неоднократно подтверждала принадлежность Крыма Украине», — пояснила пресс-секретарь МИД.

Беца напомнила, что в состав делегации должно было войти значительно большее количество представителей парламента Словакии, но благодаря работе посольства Украины в Братиславе ряд парламентариев отказался от прежних намерений.