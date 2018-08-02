Порошенко не указ: украинцы массово празднуют «неправильный» День ВДВ

Несмотря на то что президент Порошенко официально утвердил перенос дня десантника на 21 ноября, многие украинцы продолжают поздравлять своих коллег именно 2 августа. Как пишет «Обозреватель», в интернете распространяются мемы, фотографии и поздравительные открытки.

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск, однако к празднованию массово присоединились и на Украине. Как пишет «Обозреватель», украинцы, очевидно, забыли, что праздник Десантно-штурмовых войск на Украине теперь отмечается 21 ноября.

Издание отмечает, что в соцсетях был опубликован ряд постов, многие из них на украинском языке и с символикой Украины, однако все они приурочены к российскому празднику, о чём и напомнил в Facebook один из пользователей.

«Хочу напомнить тем, кто по старинке считает, что у нас День ВДВ 2 августа! ДШВ на Украине отмечают 21 ноября! Не перепутай!» — отметил в своём посте пользователь с ником Fox Zagi.

Тем не менее в соцсетях продолжают распространяться мемы, фотографии и поздравительные открытки.

Как напоминает издание, в ноябре 2017 года Высокомобильные десантные войска Вооружённых сил Украины поменяли название на Десантно-штурмовые войска. Начиная с 2017 года, профессиональный день десантники отмечают 21 ноября, а не 2 августа, что также было утверждено президентом Украины.